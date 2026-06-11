Mercato - Le PSG ou le Real Madrid : Un phénomène a déjà choisi son prochain club ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato. Vainqueur de sa seconde Ligue des champions consécutive, le club de la capitale souhaiterait régénérer l’effectif de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens auraient notamment des vues sur Mateus Fernandes, également pisté par le Real Madrid. Le milieu offensif de West Ham aurait toutefois déjà choisi son prochain club.

Après avoir réalisé le back-to-back en Ligue des champions, le PSG a prévu un mercato animé cet été. Les pensionnaires de la Ligue 1 voudraient régénérer l’effectif de Luis Enrique, et auraient ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le nom de Mateus Fernandes a notamment été évoqué. Le milieu offensif de 21 ans devrait bien quitter West Ham, qui a été relégué en EFL Championship. Mais les Rouge-et-Bleu ne seraient pas seuls sur le coup. Et l’international portugais auraient déjà une préférence pour son avenir.

Mateus Fernandes est tenté par Manchester United pour son transfert D’après les informations de TEAMtalk, Mateus Fernandes serait plutôt tenté par l’intérêt de Manchester United malgré les convoitises du PSG et du Real Madrid. Déjà ciblé par les Red Devils l’été dernier, le milieu de terrain lusitanien s’estimerait prêt à relever le défi du club mancunien. Les pensionnaires de la Premier League devront toutefois sortir les grands moyens pour espérer convaincre West Ham.