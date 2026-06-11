Equipe de France - «Le rêve peut être permis» : Oublié par Didier Deschamps, il interpelle déjà Zinédine Zidane !

Axel Cornic

Avant l’annonce officielle, les débats faisaient rage concernant la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, sa dernière en tant que sélectionneur. Et certains parlaient notamment de Jean Butez, qui a 31 ans a réalisé l’une des meilleures saisons de sa carrière en Serie A avec Como, se qualifiant pour la Ligue des Champions.

On connait les joueurs qui défendront les couleurs françaises cet été, à la Coupe du monde. Le sélectionneur Didier Deschamps a fait ses choix et les doutes étaient nombreux, surtout au poste de gardien. Car si Mike Maignan semble indétrônable, derrière lui personne ne s’est affirmé, notamment avec l’échec de Lucas Chevalier au PSG.

« J’ai une sensation de fierté d’être considéré comme l’un des meilleurs gardiens français aujourd’hui » Pendant un temps, certains ont pensé que Jean Butez pouvait tirer son épingle du jeu. Il faut dire que le Français a été l’une des grandes révélations de la saison en Italie, avec une qualification historique en Ligue des Champions pour Como. Mais s’il n’a finalement pas été appelé, rien que le fait d’être lié à l’équipe de France semble l’avoir flatté. « J’ai une sensation de fierté d’être considéré comme l’un des meilleurs gardiens français aujourd’hui » a expliqué le joueur de 31 ans, lors d’un entretien accordé à Foot Mercato.