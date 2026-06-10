Équipe de France : «Il n'a pas assez fait en Bleu», Ousmane Dembélé se fait recadrer avant la Coupe du monde !

Axel Cornic

La Coupe du monde n’a même pas commencé, mais l’équipe de France se retrouve déjà au centre des débats. Et c’est notamment le cas pour ses deux plus grandes stars que son Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, avec le premier qui sort d’une nouvelle saison fantastique avec le Paris Saint-Germain.

Qui doit être le vrai patron de l’équipe de France ? Il y a un an et demi, personne n’aurait émis le moindre doute au sujet de Kylian Mbappé, d’ailleurs intronisé capitaine par Didier Deschamps. Mais beaucoup de choses ont changé depuis, avec l’attaquant tricolore qui traverse une période assez délicate du côté du Real Madrid.

Dembélé à la place de Mbappé ? Tout le contraire d’Ousmane Dembélé, qui après avoir offert la première Ligue des Champions de son histoire au PSG il en a soulevé une deuxième tout récemment, raflant au passage le Ballon d’Or 2025. Ainsi, certains se demandent si Deschamps ne doit pas tout miser sur lui avant la Coupe du monde 2026, quitte à écarter un cador comme Mbappé. Attention, la question n’est pas de savoir si ce dernier doit encore faire partie du onze titulaire, mais plutôt s’i ne serait pas plus utile sur le flanc gauche de l’attaque, avec son coéquipier qui prendrait sa place dans l’axe.