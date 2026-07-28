Luis Enrique et Lucas Chevalier ont discuté de la suite : On sait ce qui attend aujourd’hui le gardien du PSG pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens derrière Matvey Safonov, Lucas Chevalier a repris le chemin de l’entraînement cette semaine avec le PSG. Un an après son transfert en provenance du LOSC, l’international français espère toujours s’imposer dans la capitale, écartant ainsi un départ.

Parti du LOSC l’été dernier pour 40 millions d’euros hors bonus, Lucas Chevalier avait sûrement imaginé un autre scénario pour sa première saison au PSG. Installé comme titulaire après le départ de Gianluigi Donnarumma, le portier tricolore a finalement vu Matvey Safonov le devancer dans la hiérarchie. Le 30 mai dernier, c’est donc le Russe qui fut aligné par Luis Enrique pour la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Des débuts compliqués qui n’incitent pas le principal intéressé à aller voir ailleurs.

Lucas Chevalier compte rester Malgré son statut de numéro 2 au PSG, le privant ainsi d’une participation à la Coupe du monde en Amérique du Nord, Lucas Chevalier souhaite s’imposer dans la capitale comme le confirme Le Parisien. « Il nous a dit avant la Coupe du monde qu'il voulait rester. Et on était très contents de l'entendre. On verra si ce sera toujours le cas. Dans un mercato, tout est possible, avait récemment indiqué une source au sein du club de la capitale à L’Équipe. Tout est allé contre ses rêves. Il a traversé une période difficile, il a fallu digérer, mais il a terminé la saison dans un très bon état d'esprit. » Le Parisien confirme le « très bon état d’esprit » du natif de Calais durant la seconde partie de saison qui n’est pas passé inaperçu au PSG, où l’on salue également sa capacité à assimiler et appliquer les directives de Luis Enrique.

Et Luis Enrique veut le conserver L’entraîneur du PSG a justement fait savoir à son joueur qu’il comptait toujours sur lui au cours d’un échange survenu après le deuxième sacre en Ligue des champions. Luis Enrique a rappelé à Lucas Chevalier qu’aucun joueur n’était intouchable, un précepte qui vaut également pour les gardiens comme a déjà pu le constater le Français en début d’année au moment d'être remplacé par son coéquipier russe.