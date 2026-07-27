Mercato Analyse - PSG : Paris envoie un message à Lucas Chevalier...

Alexandre Higounet

Selon les informations sorties dans les médias il y a quelque temps, Lucas Chevalier aurait fait savoir à la direction parisienne qu'il souhaitait rester au club l'an prochain afin de tenter de regagner sa place de numéro un au dépens de Matvei Safonov, ce que le club aurait accepté. Aujourd'hui, la situation a visiblement évolué et la réaction du PSG en dit long...

Il y a quelques temps, plusieurs médias français avaient annoncé que Lucas Chevalier avait arrêté la décision de rester au Paris Saint-Germain avec l'objectif de regagner sa place de titulaire au dépens de Matvei Safonov, qu'il en avait alerté ses dirigeants, et que ces derniers avaient accepté l'idée que l'ancien gardien du LOSC demeure un an de plus au sein du club. Pourtant, ces derniers jours, certains médias italiens, notamment Sky Sports Italia, ont révélé que le Paris Saint-Germain était entré en contact avec Parme pour Zion Susuki, le gardien international japonais, titulaire durant la Coupe du monde, où il s'est clairement montré à son avantage. A priori, Parme demanderait autour de 30 millions pour le portier nippon.

Désormais, le PSG anticipe une vente de Lucas Chevalier Si cette information se vérifie, elle indique de manière formelle que quelque chose a changé autour du deuxième gardien du Paris Saint-Germain. Un tel mouvement, quand bien même il est présenté comme la volonté du PSG de garder une solution sous le coude au cas où, est tout sauf anodin. Il signifie de manière indiscutable qu'au sein du club de la capitale, on anticipe désormais un transfert de Lucas Chevalier dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. A partir de là, une question se pose : qu'est-ce qui a changé autour du cas Chevalier ? Est-ce le fait du joueur, qui aurait reçu des marques d'intérêt appuyé d'un club, ou du PSG, qui aurait sondé avec succès le marché pour l'ancien Lillois ? Les deux options apparaissent ouvertes.