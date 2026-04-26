«Tout le monde le veut en F1» : Lando Norris interpelle Max Verstappen pour son avenir !

L’avenir de Max Verstappen est l’un des fils rouges de cette saison de F1. Le Néerlandais nage en plein malaise à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le pilote de Red Bull pourrait ainsi quitter la discipline si jamais sa situation ne s’améliore pas. Lando Norris s’est d’ailleurs permis d’interpeller le quadruple champion du monde.
Et si Max Verstappen quittait la F1 à l’issue de la saison ? Ce scénario inquiète de plus en plus dans le paddock. Le Néerlandais n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année, et n’a pas manqué de le faire savoir. Le quadruple champion du monde a qualifié la discipline de « Formule E sous stéroïdes » et l’a comparée à « Mario Kart ». En parallèle, le pilote de Red Bull se ressource en GT, où il prend du plaisir. Lando Norris s’est alors permis d’interpeller son rival de la saison dernière au sujet de son avenir.
«J’aimerais continuer à courir contre lui le plus longtemps possible»
« Je pense que tout le monde veut Max en F1. Qui sait ce qu’il va faire ? Je n’en ai aucune idée. Bien sûr, j’aimerais continuer à courir contre lui le plus longtemps possible, parce qu’on veut toujours se mesurer aux meilleurs, et il en fait partie. Il peut faire ce qu’il veut. Il a mérité ce droit. Il n’a aucune obligation. J’ai aussi aimé le voir en GT récemment. S’il me donne l’occasion de le regarder courir ailleurs, ce sera aussi quelque chose de positif » a confié le champion du monde 2025 dans des propos rapportés par F1i.
Red Bull va aider Verstappen à sortir de son malaise ?
Reste maintenant à voir si la situation s’améliorera pour Max Verstappen lors des prochains mois. Le Néerlandais a pu souffler un peu grâce à la pause forcée due aux annulations des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite à cause de la guerre au Moyen-Orient. À voir maintenant si Red Bull aura apporté les améliorations nécessaires pour permettre au pilote de 28 ans de reprendre du plaisir en F1. Lando Norris espère en tout cas que Max Verstappen fera le choix de poursuivre sa carrière au sein de la discipline.