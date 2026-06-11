«Il faut que je parle au coach» : Le jour où Griezmann a proposé un futur champion du monde à Deschamps !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France s’approche de sa dernière Coupe du monde sous l’ère-Didier Deschamps. Ce sera la troisième de Lucas Hernandez qui a pu, entre autres grâce à Antoine Griezmann, vivre sa première expérience mondiale en Russie avec les Bleus. Pendant un échange avec beIN SPORTS, Hernandez a raconté une anecdote qui l’a marqué à vie.

Il a fait ses classes avec les Espoirs comme beaucoup de joueurs avant lui. Une fois cette phase d’apprentissage de la sélection terminée, Didier Deschamps a jugé bon de le promouvoir dans l’équipe de France A au printemps 2018. Et ce, grâce à une discussion avec Antoine Griezmann. A quelques jours de disputer sa troisième Coupe du monde avec l’équipe de France, Lucas Hernandez s’est livré à Clairefontaine au micro de beIN SPORTS sur le rôle de l’ancien numéro 7 des Bleus dans ses premiers pas en équipe de France à trois mois du Mondial 2018.

«C’est un souvenir que j’aurai à vie» « A quel moment dans ta carrière, le rêve de jouer une Coupe du monde est devenu un objectif ? Une Coupe du monde c’est tellement loin dans la tête d’un joueur de foot quand il commence que ce n’était même pas dans un coin de ma tête de pouvoir arriver un jour à pouvoir jouer une Coupe du monde. En 2018, quand j’ai commencé beaucoup plus en pro en étant titulaire à l’Atletico de Madrid, Griezmann vient me voir. C’est un souvenir que j’aurai à vie ». a confie Lucas Hernandez dans un premier temps. Le latéral gauche des Bleus, capable d’évoluer en défense centrale, a poursuivi son anecdote.