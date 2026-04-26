Max Verstappen : La clause dans son contrat qui le régale loin de la F1 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de cette saison 2026, Max Verstappen est en grande difficulté. Neuvième seulement du classement du championnat du monde, le Néerlandais a pu s’aérer l’esprit en pilotant sur la Nordschleife. Mais de son côté, David Coulthard a précisé que seule une certaine clause dans son contrat permettait au quadruple champion du monde de piloter ailleurs qu’en F1.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen vit actuellement une période très compliquée dans sa carrière. Et pour cause, le Néerlandais est très mécontent des nouvelles réglementations entrées en vigueur sur cette saison 2026. Ne prenant plus aucun plaisir en Formule 1, le champion de Red Bull n’exclurait pas de prendre sa retraite à la fin de l’année comme l’a récemment révélé le Telegraaf. En attendant, Verstappen se vide la tête en pilotant en GT3 sur le mythique circuit de la Nordschleife.

🎥 Max Verstappen est bien arrivé du côté de la Nordschleife ! 🇳🇱



Le Néerlandais participe ce week-end à la NLS2, deuxième manche de la Nürburgring Langstrecken-Serie, course préparatoire dans l’optique de disputer les 24 Heures du Nürburgring.#F1 #NLSpic.twitter.com/IFq01DC9HT — Tear Off (@TearOffFR) March 20, 2026

« Tous les contrats ne le permettent pas ! » Comme le précise l’ancien pilote David Coulthard, tous les contrats ne permettent pas aux pilotes de pouvoir prendre part à d’autres compétitions à côté de la Formule 1 : « Tous les contrats ne le permettent pas ! Mon contrat chez Williams m’interdisait de faire des choses comme le deltaplane ou le base jump, des activités que je n’aurais de toute façon jamais voulu faire mais qui étaient en vogue à l’époque. Ensuite, avec mon contrat McLaren, je partais skier avec Ron Dennis, qui était directeur d’équipe, et Mika Häkkinen. Nous y allions en hiver pour nous entraîner et skier. Le point de vue de Ron était : ’Tu es un professionnel, tu es un adulte », a confié ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.