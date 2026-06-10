«Il joue assez gros sur cette Coupe du monde» : Le scénario redouté pour Didier Deschamps avant son départ de l’équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’apprête à disputer sa septième grande compétition internationale avec l’équipe de France, Didier Deschamps joue gros lors de cette Coupe du monde 2026, selon Jérôme Rothen. Ce dernier estime que si les Bleus n’atteignent pas la finale, ou proposent un jeu plus flamboyant qu’auparavant, alors son bilan pourrait en pâtir.

14 ans après sa nomination, la Coupe du monde 2026 sera la dernière compétition de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Un mandat qui aura été marqué par deux finales de Mondial, dont une remportée en 2018, et également d’une finale lors de l’Euro 2016. Malgré tout, Jérôme Rothen estime qu’une mauvaise performance aux États-Unis entacherait son bilan à la tête des Bleus.

Un Mondial déterminant pour le bilan de Deschamps ? « Cette Coupe du monde est déterminante pour le bilan de Deschamps ? Oui, parce qu’on reste souvent sur la dernière image. À court terme, je pense qu’on ne retiendra pas ce qu’il a fait il y a quelques années. On retiendra la dernière compétition qui est celle-là. Si l’équipe de France ne va pas très loin dans cette Coupe du monde, n’a pas un jeu un peu spectaculaire, beaucoup plus que sur le dernier Euro, qu’elle ne dégage pas plus de force collectivement, forcément, les critiques vont fuser parce qu’il n’aura pas rempli les objectifs », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Même si le président de la FFF (Philippe Diallo, ndlr) nous raconte qu’une demi-finale c’est magnifique, pour moi, c’est plus que ça. Il faut espérer aller au bout quand tu es finaliste des deux dernières Coupes du monde. Je ne dis pas que c’est facile, mais si tu ne vas pas jusqu’à la finale, il faudra que ressorte un collectif très fort, avec une image parfaite et un jeu qui peut être spectaculaire. Tu peux perdre un match de football avec ces éléments-là parce que ça reste un sport très frustrant par moment. Tu peux dominer, être spectaculaire, montrer une grande force collective et parfois te faire piéger sur des matchs à élimination directe. Il faut un peu de réussite. »