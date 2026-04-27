F1 : «J’espère qu’il restera», la condition qui va tout changer pour l’avenir de Verstappen ?

Pierrick Levallet

Et si Max Verstappen quittait la F1 à l’issue de l’année ? Le Néerlandais a déclaré lui-même qu’il ne prenait aucun plaisir cette saison à cause de la nouvelle réglementation. Le quadruple champion du monde pourrait ainsi partir de la discipline si les choses ne s’améliorent pas. Une condition pourrait d’ailleurs faire la différence dans la décision du pilote de Red Bull pour son avenir.

L’avenir de Max Verstappen est assurément l’un des fils rouges de cette saison de F1. Le Néerlandais n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le pilote de Red Bull a avoué lui-même qu’il ne prenait « aucun plaisir » et a même qualifié la discipline de « Formule E sous stéroïdes ». Si les choses ne s’améliorent pas, le quadruple champion du monde pourrait quitter la F1 pour se tourner vers d’autres horizons du sport automobile. Une condition en particulier pourrait d’ailleurs faire la différence au moment de prendre une décision.

«Tout le monde le veut en F1» : Lando Norris interpelle Max Verstappen pour son avenir ! https://t.co/2UEFSRhgcn — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

«Max est un compétiteur dans l’âme» « Clairement, rien ne dure éternellement dans ce sport, et Max est un compétiteur dans l’âme. Si Red Bull rencontre des difficultés sur le long terme, et par long terme, j’entends sur la durée de cette saison, à montrer des signes de retour vers la victoire, alors bien sûr, il regardera où sa carrière peut être le mieux servie » a d’abord expliqué David Coulthard dans des propos rapportés par NextGen-Auto.