F1 : «J’espère qu’il restera», la condition qui va tout changer pour l’avenir de Verstappen ?

Et si Max Verstappen quittait la F1 à l’issue de l’année ? Le Néerlandais a déclaré lui-même qu’il ne prenait aucun plaisir cette saison à cause de la nouvelle réglementation. Le quadruple champion du monde pourrait ainsi partir de la discipline si les choses ne s’améliorent pas. Une condition pourrait d’ailleurs faire la différence dans la décision du pilote de Red Bull pour son avenir.
L’avenir de Max Verstappen est assurément l’un des fils rouges de cette saison de F1. Le Néerlandais n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le pilote de Red Bull a avoué lui-même qu’il ne prenait « aucun plaisir » et a même qualifié la discipline de « Formule E sous stéroïdes ». Si les choses ne s’améliorent pas, le quadruple champion du monde pourrait quitter la F1 pour se tourner vers d’autres horizons du sport automobile. Une condition en particulier pourrait d’ailleurs faire la différence au moment de prendre une décision.
«Max est un compétiteur dans l’âme»
« Clairement, rien ne dure éternellement dans ce sport, et Max est un compétiteur dans l’âme. Si Red Bull rencontre des difficultés sur le long terme, et par long terme, j’entends sur la durée de cette saison, à montrer des signes de retour vers la victoire, alors bien sûr, il regardera où sa carrière peut être le mieux servie » a d’abord expliqué David Coulthard dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Il a faim de compétition et n’a pas peur des défis»
« Max est un pilote dans l’âme. Tout dépend de lui. Même si Red Bull ne remporte plus jamais de titre mondial, ils ont atteint leur objectif. S’il ressent encore l’adrénaline, il continuera. Il a faim de compétition et n’a pas peur des défis. Il est au-dessus de tout cela. J’espère qu’il restera. Il est la référence, il a dominé le sport » a ensuite ajouté l’ancien pilote passé par Williams, McLaren et Red Bull. Reste maintenant à voir si Max Verstappen aura toujours cette flamme en lui pour poursuivre sa carrière en F1 une fois l’année arrivée à son terme.