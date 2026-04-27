Max Verstappen : Son père sort du silence après son «accident violent» !

Pierrick Levallet

Si Max Verstappen n’hésite pas à explorer d’autres horizons du sport automobile pour s’évader de la F1, son père continue également de piloter. Jos Verstappen a d’ailleurs été victime d’un accident lors du Rallye de Wallonie ce dimanche. Et le paternel du quadruple champion du monde est sorti du silence après son crash impressionnant.

Plus de peur que de mal pour le père de Max Verstappen. Ce dimanche, Jos Verstappen participait au Rallye de Wallonie au volant d’une Skoda Fabia RS Rally2. Mais l’ancien pilote de F1, aujourd’hui âgé de 54 ans, n’a pas pu terminer la course. Le paternel du pilote de Red Bull a perdu le contrôle de sa voiture et s’est encastré dans un arbre. Jos Verstappen et son co-pilote Jasper Vermeulen sont ressortis indemnes de ce crash impressionnant.

La sortie de Jos Verstappen au rallye de Wallonie en Belgique. Équipage OK ! pic.twitter.com/DZPziSm8Og — Rallye Sport (@RallyeSport) April 27, 2026

«La voiture a fait un tête-à-queue à la sortie» « Je pense avoir abordé le virage un peu trop vite. La voiture a fait un tête-à-queue à la sortie. L’accident a été violent, mais cela prouve aussi que nos voitures sont sûres » a d’ailleurs expliqué le père de Max Verstappen dans des propos rapportés par RTL Info. Après l’impact contre l’arbre, la voiture est partie en tonneau et s’est arrêtée sur le toit. Les images étaient impressionnantes, mais aucune casse n’a été à déclarer chez les deux hommes.