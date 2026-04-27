Max Verstappen : Son père sort du silence après son «accident violent» !

Si Max Verstappen n’hésite pas à explorer d’autres horizons du sport automobile pour s’évader de la F1, son père continue également de piloter. Jos Verstappen a d’ailleurs été victime d’un accident lors du Rallye de Wallonie ce dimanche. Et le paternel du quadruple champion du monde est sorti du silence après son crash impressionnant.
Plus de peur que de mal pour le père de Max Verstappen. Ce dimanche, Jos Verstappen participait au Rallye de Wallonie au volant d’une Skoda Fabia RS Rally2. Mais l’ancien pilote de F1, aujourd’hui âgé de 54 ans, n’a pas pu terminer la course. Le paternel du pilote de Red Bull a perdu le contrôle de sa voiture et s’est encastré dans un arbre. Jos Verstappen et son co-pilote Jasper Vermeulen sont ressortis indemnes de ce crash impressionnant.
«La voiture a fait un tête-à-queue à la sortie»
« Je pense avoir abordé le virage un peu trop vite. La voiture a fait un tête-à-queue à la sortie. L’accident a été violent, mais cela prouve aussi que nos voitures sont sûres » a d’ailleurs expliqué le père de Max Verstappen dans des propos rapportés par RTL Info. Après l’impact contre l’arbre, la voiture est partie en tonneau et s’est arrêtée sur le toit. Les images étaient impressionnantes, mais aucune casse n’a été à déclarer chez les deux hommes.
Ce n'est pas la première fois pour Jos Verstappen
Ce n’est pas la première fois que Jos Verstappen connaît une telle mésaventure. Le père de Max Verstappen avait déjà été victime d’un accident en mai dernier lors du rallye royal de Scandinavie en Suède. À l’époque, le Néerlandais avait avoué avoir abordé un virage avec une vitesse trop élevée. Sa voiture avait alors fait un tonneau avant de terminer sa course dans un fossé. Jos Verstappen a visiblement fait la même erreur ce dimanche. Mais tant que la vie de personne n’est en danger, tout le monde peut s’estimer heureux.