Verstappen, Hamilton et Alonso dans le flou : Le marché des transferts s'annonce fou en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que pour le moment, tous les débats se concentrent sur l'évolution de la nouvelle réglementation en Formule 1, les questions entourant l'avenir de plusieurs stars de la grille vont également ressurgir rapidement. Et pour cause, le futur de Max Verstappen, Lewis Hamilton ou encore Fernando Alonso est incertain. Et le vivier pour les remplacer n'est pas encore très important.

Après une trêve d'un mois, due à la crise au Moyen-Orient qui a provoqué l'annulation des Grands Prix d'Arabie Saoudite et de Barheïn, la F1 fait son retour ce week-end après le GP de Miami. Ce sera l'occasion de constater les progrès des écuries face à cette nouvelle réglementation qui fait tant parler. A tel point que les débats sur l'avenir de nombreux pilotes n'ont pas encore débuté. Et pourtant, la Silly Season s'annonce complétement folle compte tenu de l'incertitude qui règne sur de nombreux pilotes. Et non des moindres.

Lewis Hamilton avec Kim Kardashian : La soirée avec une autre star qui a tout changé ? https://t.co/R2e3vpKxzW — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Trois champions du monde sur le départ ? En effet, bien que les discussions aient débuté pour une prolongation de Lewis Hamilton chez Ferrari, rien ne permet d'affirmer que le septuple champion du monde soit motivé à l'idée de poursuivre sa carrière en F1. D'autant plus qu'avec Oliver Bearman, la Scuderia semble déjà tenir le remplaçant idéal du Britannique. Autre cas tendu, celui de Max Verstappen. Bien que son contrat court jusqu'en 2028 avec Red Bull, le Néerlandais a multiplié les déclarations assassines concernant la nouvelle génération de monoplaces, laissant même planer le doute sur son avenir en F1. Verstappen n'a pas hésité à affirmer qu'il partirait si cela ne lui plaisait plus. Et ce n'est pas tout puisqu'un troisième champion du monde n'est pas certain de continuer la saison prochaine. Il s'agit de Fernando Alonso qui vit un début de saison catastrophique avec Aston Martin et du haut de ses 44 ans, le pilote espagnol ne restera pas éternellement en F1.