«Il pourrait se casser la jambe» : Max Verstappen en danger loin de la F1 ?

Pierrick Levallet

En plein malaise en F1 à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année, Max Verstappen essaye de se ressourcer en explorant d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde s’est notamment essayé au GT. Red Bull ne devrait toutefois pas l’interdire de faire cela, malgré les risques que cela peut comprendre.

Le début de saison n’a pas été aussi radieux qu’escompté pour Max Verstappen. Le Néerlandais nage en plein malaise en F1 à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le quadruple champion du monde n’hésite donc pas à explorer d’autres horizons du sport automobile pour reprendre du plaisir. Le pilote de Red Bull a notamment participé aux 24 Heures Nürburgring Qualifiers, où il a assisté au triste décès du pilote Juha Miettinen (66 ans) après un accident en piste.

Max Verstappen : Son père sort du silence après son «accident violent» ! https://t.co/W8b1DzduRf — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

«Ils ont peur de le perdre» La discipline comprend des risques. Mais Juan Pablo Montoya estime que Red Bull ne privera pas Max Verstappen de cela. « J'ai une question à ce sujet. Je sais que ce qui s'est passé est terrible. Pensez-vous que Red Bull reconsidérerait l'autorisation qu'ils donnent à Max de piloter ces voitures ? Non, parce qu'ils ont peur de le perdre. Il pourrait y avoir un accident, il pourrait se casser la jambe ou le bras » a expliqué l’ancien de chez McLaren et Williams dans le podcast MontoyAS.