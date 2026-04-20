Max Verstappen : Le drame en pleine course qui le laisse «sous le choc»

Pierrick Levallet

En difficulté cette saison en F1, Max Verstappen a profité de cette longue pause due aux annulations des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite pour prendre du plaisir loin de la discipline. Le Néerlandais a participé aux 24H Nürburgring Qualifiers, et a ainsi assisté à un drame en pleine course. Le pilote de Red Bull a d’ailleurs réagi dans la foulée.

Cette saison, Max Verstappen est en difficulté en F1. Le Néerlandais a avoué ne prendre « aucun plaisir » à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le quadruple champion du monde a alors profité de la longue pause causée par les annulations des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite pour se changer les idées loin de la discipline. Le pilote de Red Bull a ainsi participé aux 24H Nürburgring Qualifiers ce samedi. Mais la première course a viré au drame. Un accident violent impliquant sept voitures a eu lieu, et a provoqué le décès du pilote Juha Miettinen (66 ans). Max Verstappen a réagi après avoir appris la nouvelle.

Esta es la única imagen que hay por el momento del accidente



(sí, no hay imagen fluida todavía, las onboards iban bastante mal en ese tramo del circuito)pic.twitter.com/Ybj23hBaQ9 https://t.co/oKqmoYcuxv — Nachez (@Nachez98) April 18, 2026

«J'adresse mes sincères condoléances à la famille» « Je suis sous le choc de ce qui s'est passé aujourd'hui... Le sport automobile est quelque chose que nous aimons tous, mais dans des moments comme celui-ci, il nous rappelle à quel point il peut être dangereux. J'adresse mes sincères condoléances à la famille et aux proches de Juha » a confié le quadruple champion du monde de F1 sur son compte Instagram, dans des propos rapportés par Motorsport.com.