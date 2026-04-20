Max Verstappen : Le drame en pleine course qui le laisse «sous le choc»

En difficulté cette saison en F1, Max Verstappen a profité de cette longue pause due aux annulations des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite pour prendre du plaisir loin de la discipline. Le Néerlandais a participé aux 24H Nürburgring Qualifiers, et a ainsi assisté à un drame en pleine course. Le pilote de Red Bull a d’ailleurs réagi dans la foulée.
Cette saison, Max Verstappen est en difficulté en F1. Le Néerlandais a avoué ne prendre « aucun plaisir » à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le quadruple champion du monde a alors profité de la longue pause causée par les annulations des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite pour se changer les idées loin de la discipline. Le pilote de Red Bull a ainsi participé aux 24H Nürburgring Qualifiers ce samedi. Mais la première course a viré au drame. Un accident violent impliquant sept voitures a eu lieu, et a provoqué le décès du pilote Juha Miettinen (66 ans). Max Verstappen a réagi après avoir appris la nouvelle.
«J'adresse mes sincères condoléances à la famille»
« Je suis sous le choc de ce qui s'est passé aujourd'hui... Le sport automobile est quelque chose que nous aimons tous, mais dans des moments comme celui-ci, il nous rappelle à quel point il peut être dangereux. J'adresse mes sincères condoléances à la famille et aux proches de Juha » a confié le quadruple champion du monde de F1 sur son compte Instagram, dans des propos rapportés par Motorsport.com.
«Nous avons le cœur brisé»
Le drame n’a pas manqué de faire réagir d’autres pilotes. « Nous avons le cœur brisé et sommes profondément attristés par les événements tragiques survenus lors des 24H Nürburgring Qualifiers d'aujourd'hui. Nos pensées et nos sincères condoléances vont à la famille et aux proches de Juha Miettinen. Aujourd'hui plus que jamais, nous faisons bloc en tant que communauté du sport automobile, en nous soutenant les uns les autres du mieux que nous pouvons » a expliqué Lucas Auer, coéquipier de Max Verstappen pendant l’épreuve. « La FIA est attristée d'apprendre le décès de Juha Miettinen à la suite d'un incident survenu lors de la première course des ADAC 24h Nürburgring Qualifiers aujourd'hui. Nos pensées accompagnent sa famille, ses amis ainsi que toutes les personnes impliquées dans l'événement » a confié la FIA de son côté.