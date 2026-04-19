Max Verstappen se met en danger dans une autre voiture : Le champion de F1 s'en fiche, «je n'ai pas peur, j'aime ça» !

Entre mars et mai, la Formule 1 a fait une pause forcée en raison des annulations des Grand Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite. Durant cette trêve, Max Verstappen lui, a repris du plaisir en pilotant du côté du circuit des 24 heures du Nürburgring. S’il est conscient de se mettre en danger un peu bêtement, le champion néerlandais en a pleinement conscience. Explications.
Depuis le début de saison, Max Verstappen n’a cessé de pester à l’encontre des nouvelles réglementations entrées en vigueur sur cette saison 2026 de Formule 1. Le quadruple champion du monde a affirmé à plusieurs reprises ne prendre aucun plaisir à bord de sa monoplace, qu’il ne parvient toujours pas à maîtriser. D’après les dernières révélations du Telegraaf, Verstappen serait même prêt à prendre sa retraite en fin d’année.
Verstappen s’amuse et prend du plaisir sur la Nordschleife
La Formule 1 ayant connu une longue pause entre fin mars et mai en raison de l’annulation des Grand Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite, Max Verstappen a pu retrouver du plaisir sur le circuit de la Nordschleife, où se tiendra fin mai les 24 heures du Nürburgring, une compétition à laquelle le Néerlandais devrait participer. Interrogé sur les risques encourus loin de la Formule 1, le pilote Red Bull ne se cache pas.
« Je suis conscient que je peux avoir un grave accident là-bas, mais je n’ai pas peur »
« Je suis conscient que je peux avoir un grave accident là-bas, mais je n’ai pas peur, j’aime ça, en fait. J’aime vraiment piloter là-bas, cela me donne le sourire. Chaque fois que je sors de la voiture, je suis heureux. C’est aussi ce que je recherche, pour être honnête, m’amuser. Je sais que c’est un circuit dangereux, mais je suis prêt à prendre ce risque. Maintenant, je pense que ça va. On peut avoir un accident n’importe où. C’est dangereux sur beaucoup de circuits différents. Ce circuit est dangereux aussi. Tout dépend de la façon dont on voit les choses », a ainsi confié Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.