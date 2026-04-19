Max Verstappen se met en danger dans une autre voiture : Le champion de F1 s'en fiche, «je n'ai pas peur, j'aime ça» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Entre mars et mai, la Formule 1 a fait une pause forcée en raison des annulations des Grand Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite. Durant cette trêve, Max Verstappen lui, a repris du plaisir en pilotant du côté du circuit des 24 heures du Nürburgring. S’il est conscient de se mettre en danger un peu bêtement, le champion néerlandais en a pleinement conscience. Explications.

Depuis le début de saison, Max Verstappen n’a cessé de pester à l’encontre des nouvelles réglementations entrées en vigueur sur cette saison 2026 de Formule 1. Le quadruple champion du monde a affirmé à plusieurs reprises ne prendre aucun plaisir à bord de sa monoplace, qu’il ne parvient toujours pas à maîtriser. D’après les dernières révélations du Telegraaf, Verstappen serait même prêt à prendre sa retraite en fin d’année.

C’est terrible ! Alors que Max Verstappen et son équipe menaient largement la course, il y a un défaut sur le déflecteur avant de la voiture. 😬



Les espoirs de victoire s’envolent pour le néerlandais et son équipe. #F1 pic.twitter.com/pljGxQYfmn — Le Sprint (@LeSprintEdition) April 19, 2026

Verstappen s’amuse et prend du plaisir sur la Nordschleife La Formule 1 ayant connu une longue pause entre fin mars et mai en raison de l’annulation des Grand Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite, Max Verstappen a pu retrouver du plaisir sur le circuit de la Nordschleife, où se tiendra fin mai les 24 heures du Nürburgring, une compétition à laquelle le Néerlandais devrait participer. Interrogé sur les risques encourus loin de la Formule 1, le pilote Red Bull ne se cache pas.