F1 - Red Bull : Le départ majeur validé par Max Verstappen, «tu serais stupide de refuser»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2028, Gianpiero Lambiase, ingénieur de course historique de Max Verstappen, quittera Red Bull afin de rejoindre McLaren. Si ce départ sonne comme un coup dur pour le quadruple champion du monde néerlandais, ce dernier a lui-même affirmé avoir validé ce transfert de l’un de ses plus grands alliés. Explications.

Cela fait désormais quelques jours que la nouvelle est officielle. A l’issue de son contrat en 2028, Gianpiero Lambiase quittera Red Bull afin de s’engager en faveur de McLaren. Forcément, cette nouvelle sonne comme un coup dur pour Max Verstappen, qui va donc perdre son ingénieur de course depuis ses débuts en Formule 1. Cependant, le principal intéressé a récemment révélé qu’il avait validé le départ de Lambiase.

BREAKING: Red Bull Racing confirm their Head of Racing and Max Verstappen's race engineer GianPiero Lambiase will leave the team in 2028#F1 pic.twitter.com/7COpoxFO0y — Formula 1 (@F1) April 9, 2026

« Il m’a demandé mon avis, et je lui ai dit de foncer à 100 % » « Il m’a expliqué en quoi consiste l’offre qu’on lui avait faite. Je lui ai dit : “Tu serais stupide de refuser. On a déjà tout accompli ensemble.” Et puis, il a reçu une offre vraiment exceptionnelle, qui tenait aussi compte de sa famille et de la sécurité que cela lui apportait. Il m’a demandé mon avis, et je lui ai dit de foncer à 100 %. C’est ce qu’il voulait entendre de moi », a ainsi expliqué Max Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Directeur de McLaren, Andrea Stella, lui, s’est félicité de cette grosse signature d’avenir.