F1 : «Vous comprendriez s’il partait», George Russell se lâche sur l’avenir de Max Verstappen !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen est l’un des fils rouges de cette saison de F1. Mécontent de la nouvelle réglementation mise en place cette année, le pilote de Red Bull pourrait quitter la discipline si jamais les choses ne s’améliorent pas. George Russell s’est d’ailleurs livré sur la suite de la carrière du quadruple champion du monde.

Et si Max Verstappen quittait la F1 à l’issue de la saison ? Le Néerlandais ne s’en est pas caché : il déteste la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le pilote de Red Bull n’a pas manqué de qualifier cette nouvelle ère de la discipline de « Formule E sous stéroïdes » et de la comparer à « Mario Kart ». Si jamais les choses ne s’améliorent pas, le quadruple champion du monde pourrait partir et poursuivre sa carrière dans un autre sport automobile. George Russell a été interrogé sur le sujet, et a donc donné son avis.

«Il faudrait que quelque chose change» : Max Verstappen fixe ses conditions pour rester en Formule 1 https://t.co/mNIoP8drvN — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

«Je pense que nous aimons tous courir contre lui» « La Formule 1 est plus importante que n’importe quel pilote, mais on ne voudrait pas perdre Max, car je pense que nous aimons tous courir contre lui. Et [le changement de réglementation] fait partie intégrante de la Formule 1. Je n’aimais pas piloter la monoplace de 2022 qui rebondissait de façon incontrôlée, provoquant des maux de dos chez tout le monde. La voiture était grosse et lourde. Les virages à haute vitesse n’étaient pas très agréables à négocier » a d’abord expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Ouest France.