«Il faudrait que quelque chose change» : Max Verstappen fixe ses conditions pour rester en Formule 1

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Très critique envers le nouveau règlement entré en vigueur en Formule 1 en cette saison 2026, Max Verstappen fait planer le doute concernant son avenir dans la discipline. Au cours d’une nouvelle prise de parole, la star de Red Bull a indiqué qu’il ne s’imaginait pas, pour l’heure, rester de nombreuses années.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en Formule 1, Max Verstappen ne cache pas son mécontentement et affiche même sa lassitude à l’égard de la discipline reine de l’automobile, qu’il qualifie aujourd’hui « Formule E sous stéroïdes » ou encore de « Mario Kart ». Un spleen qui pourrait le pousser à aller voir ailleurs. Alors que des discussions sont en cours entre la FIA et la direction de la F1, Max Verstappen est revenu sur le sujet.

«J’espère sincèrement qu’il restera» : Le patron de la F1 interpelle Max Verstappen pour son avenir ! https://t.co/rqENJhbXSq — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

« Quelque chose ne va pas » « Le fait que nous discutions est déjà un progrès. Le problème est simplement que, même si l’on peut ajuster légèrement ces règlements, quelque chose ne va pas fondamentalement. Tout le monde ne l’admettra pas publiquement, mais c’est la vérité », a regretté Max Verstappen à Viaplay, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.