«Il faudrait que quelque chose change» : Max Verstappen fixe ses conditions pour rester en Formule 1

Très critique envers le nouveau règlement entré en vigueur en Formule 1 en cette saison 2026, Max Verstappen fait planer le doute concernant son avenir dans la discipline. Au cours d’une nouvelle prise de parole, la star de Red Bull a indiqué qu’il ne s’imaginait pas, pour l’heure, rester de nombreuses années.
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en Formule 1, Max Verstappen ne cache pas son mécontentement et affiche même sa lassitude à l’égard de la discipline reine de l’automobile, qu’il qualifie aujourd’hui « Formule E sous stéroïdes » ou encore de « Mario Kart ». Un spleen qui pourrait le pousser à aller voir ailleurs. Alors que des discussions sont en cours entre la FIA et la direction de la F1, Max Verstappen est revenu sur le sujet.
« Quelque chose ne va pas »
« Le fait que nous discutions est déjà un progrès. Le problème est simplement que, même si l’on peut ajuster légèrement ces règlements, quelque chose ne va pas fondamentalement. Tout le monde ne l’admettra pas publiquement, mais c’est la vérité », a regretté Max Verstappen à Viaplay, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.
« Aller au-delà de deux ou trois ans en Formule 1? Il faudrait que quelque chose change pour que cela arrive »
« J’essaie simplement d’ajuster les choses. Même si je m’arrête dans quelques années, je veux que cela reste un sport digne de ce nom. Certains profitent actuellement des règlements et essaient de les exploiter. Mais pour moi, ce qui compte, c’est que j’aime la vraie Formule 1. Même si j’arrête dans deux ou trois ans, je veux que les futurs pilotes puissent aussi en profiter », poursuit Verstappen, qui ne s’imagine pas aller au-delà de 2028 pour l’heure : « Il faudrait que quelque chose change pour que cela arrive ».