F1 : Verstappen perd son plus précieux allié chez Red Bull, c’est la «cerise sur le gâteau» pour McLaren !

En grande difficulté sur ce début de saison 2026, Max Verstappen envisagerait de prendre sa retraite. En 2028, le Néerlandais va d’ailleurs perdre l’un de ses plus fidèles alliés en la personne de Gianpiero Lambiase, son ingénieur de course, qui va rejoindre McLaren. Pour Andrea Stella, directeur de l’écurie britannique, cette arrivée de l’ingénieur représente « la cerise sur le gâteau » de son projet.
Un transfert retentissant. Cela fait désormais plusieurs jours que la rumeur a été officialisée : Gianpiero Lambiase, ingénieur de course de Max Verstappen depuis ses débuts en Formule 1 en 2016, va quitter Red Bull pour McLaren en 2028 à l’issue de son contrat. Andrea Stella, directeur de McLaren, se félicite de cette signature.
« L'arrivée de Gianpiero est en quelque sorte la cerise sur le gâteau d'un projet »
« Son arrivée apportera une expertise considérable et un fort potentiel à long terme pour l'équipe. C'est aussi une preuve supplémentaire de l'attractivité de McLaren auprès des meilleurs talents de la Formule 1. Cette crédibilité est le fruit du travail accompli ces dernières années par toutes les femmes et tous les hommes de l'équipe, qui ont construit une culture permettant à chacun de progresser et de contribuer à un objectif commun, dans un environnement sain et stimulant. Au-delà des résultats en piste et de l'image positive de l'équipe à l'extérieur, je suis convaincu que cela a joué un rôle clé dans la décision de Gianpiero de nous rejoindre. L'arrivée de Gianpiero est en quelque sorte la cerise sur le gâteau d'un projet qui reposait déjà sur de solides fondations. Pour moi, il sera un soutien essentiel en tant que directeur des opérations de course, un rôle que j'assume actuellement en parallèle de mes fonctions de Team Principal », a ainsi confié Stella dans des propos relayés par Motorsport.com.
Verstappen a validé ce départ
Max Verstappen lui aussi s’est exprimé sur le futur départ de son allié : « Il m’a expliqué en quoi consiste l’offre qu’on lui avait faite. Je lui ai dit : “Tu serais stupide de refuser. On a déjà tout accompli ensemble.” Et puis, il a reçu une offre vraiment exceptionnelle, qui tenait aussi compte de sa famille et de la sécurité que cela lui apportait. Il m’a demandé mon avis, et je lui ai dit de foncer à 100 %. C’est ce qu’il voulait entendre de moi. »