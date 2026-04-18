F1 : Verstappen perd son plus précieux allié chez Red Bull, c’est la «cerise sur le gâteau» pour McLaren !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En grande difficulté sur ce début de saison 2026, Max Verstappen envisagerait de prendre sa retraite. En 2028, le Néerlandais va d’ailleurs perdre l’un de ses plus fidèles alliés en la personne de Gianpiero Lambiase, son ingénieur de course, qui va rejoindre McLaren. Pour Andrea Stella, directeur de l’écurie britannique, cette arrivée de l’ingénieur représente « la cerise sur le gâteau » de son projet.

Un transfert retentissant. Cela fait désormais plusieurs jours que la rumeur a été officialisée : Gianpiero Lambiase, ingénieur de course de Max Verstappen depuis ses débuts en Formule 1 en 2016, va quitter Red Bull pour McLaren en 2028 à l’issue de son contrat. Andrea Stella, directeur de McLaren, se félicite de cette signature.

BREAKING: Red Bull Racing confirm their Head of Racing and Max Verstappen's race engineer GianPiero Lambiase will leave the team in 2028#F1 pic.twitter.com/7COpoxFO0y — Formula 1 (@F1) April 9, 2026

« L'arrivée de Gianpiero est en quelque sorte la cerise sur le gâteau d'un projet » « Son arrivée apportera une expertise considérable et un fort potentiel à long terme pour l'équipe. C'est aussi une preuve supplémentaire de l'attractivité de McLaren auprès des meilleurs talents de la Formule 1. Cette crédibilité est le fruit du travail accompli ces dernières années par toutes les femmes et tous les hommes de l'équipe, qui ont construit une culture permettant à chacun de progresser et de contribuer à un objectif commun, dans un environnement sain et stimulant. Au-delà des résultats en piste et de l'image positive de l'équipe à l'extérieur, je suis convaincu que cela a joué un rôle clé dans la décision de Gianpiero de nous rejoindre. L'arrivée de Gianpiero est en quelque sorte la cerise sur le gâteau d'un projet qui reposait déjà sur de solides fondations. Pour moi, il sera un soutien essentiel en tant que directeur des opérations de course, un rôle que j'assume actuellement en parallèle de mes fonctions de Team Principal », a ainsi confié Stella dans des propos relayés par Motorsport.com.