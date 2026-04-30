«Le Max que nous voyons est totalement engagé» : Le patron de Red Bull met fin au débat sur l'avenir de Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen est un sujet extrêmement chaud, surtout depuis l'annonce du départ de son ingénieur de course Gianpiero Lambiase, qui rejoindra McLaren en 2028. Cependant, Laurent Mekies a tenu à calmer les rumeurs autour du futur du quadruple champion du monde.

Auteur d'un début de saison compliqué avec Red Bull, Max Verstappen a en plus appris que son ingénieur de course Gianpiero Lambiase, qui l'accompagne depuis 2016 et ses débuts au sein de l'écurie autrichienne, allait le quitter pour rejoindre McLaren en 2028. Une date qui correspond également à la fin du contrat du quadruple champion du monde avec Red Bull, ce qui relance donc les discussions au sujet de son avenir. Mais Laurent Mekies, le patron de l'écurie, met fin aux spéculations concernant l'implication de Max Verstappen avec Red Bull.

Laurent Mekies monte au créneau pour Max Verstappen « D’abord, nous n’avons pas le sentiment que Gianpiero Lambiase est déjà parti. Il restera avec nous pendant encore deux ans, car il a un contrat à long terme. Il a reçu une opportunité extraordinaire. Nous comprenons que ce genre d’opportunité ne se présente peut-être qu’une fois dans une vie, et il a décidé de la saisir », lance-t-il d'emblée dans des propos rapportés par F1i, avant de promettre que cette situation n'a pas d'impact sur l'avenir de Max Verstappen : « Nous parlons avec Max presque tous les jours. Il était parfaitement au courant des discussions que nous avons eues avec Gianpiero Lambiase, car nous sommes totalement transparents. Max n’évalue pas le projet de l’extérieur, il est en plein dedans ».