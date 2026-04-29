Lewis Hamilton et Kim Kardashian : L’histoire d’amour que personne n’a vu venir

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton ne cesse de faire parler. Le septuple champion du monde de F1 aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Pourtant, personne n’a vraiment vu venir cette romance entre le pilote de Ferrari et la femme d’affaires américaine.

Lewis Hamilton fait surtout parler de lui pour sa vie sentimentale ces dernières semaines. Plus de 10 ans après sa dernière relation officielle avec la chanteuse Nicole Scherzinger, le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Les deux stars ont été aperçues en train de s’embrasser sur une plage de Malibu le 21 avril dernier. Pourtant, rien ne présageait une romance entre le pilote de Ferrari et la femme d’affaires américaine.

Lewis Hamilton avec Kim Kardashian : La soirée avec une autre star qui a tout changé ? https://t.co/R2e3vpKxzW — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

La romance entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian a surpris tout le monde Comme le rapporte le Tribunal du Net, les vies amoureuses de Lewis Hamilton et Kim Kardashian suivaient des trajectoires radicalement différentes il y a quelques années. La superstar de 45 ans était mariée à Kanye West, et s’était engagée dans une relation avec Pete Davidson après son divorce en 2022. Le Britannique, lui, était plus discret à cet égard après sa séparation avec Nicole Scherzinger en 2015. Son parcours a toutefois été chaotique lui aussi, puisqu’on lui a prêté de nombreuses histoires avec des femmes célèbres comme Shakira ou encore Rihanna. Leur rapprochement en 2026 a ainsi surpris tout le monde, tant Lewis Hamilton et Kim Kardashian n’ont rien en commun.