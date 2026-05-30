«Je vais crier devant ma télé» : Fan du PSG, Pierre Gasly ne va pas manquer la finale de la Ligue des Champions !

Ce samedi, le PSG va affronter Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Fan du club parisien, Pierre Gasly ne sera pas au Stade Ferenc-Puskás de Budapest pour assister à la rencontre. Comme il l'a avoué lui-même, le pilote d'Alpine regardera le match chez lui à la télévision.
Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG va tenter de réaliser un back to back historique après son sacre en 2025. Le club de la capitale ayant rendez-vous avec Arsenal ce samedi au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. Supporter du PSG, Pierre Gasly ne va pas manquer cette rencontre, même s'il n'a pas pu faire le déplacement en Hongrie pour voir les joueurs de Luis Enrique de près.
«Je vais suivre ça depuis chez moi»
« Serez-vous à Budapest ce samedi pour la finale ? J'aurais adoré aller à Budapest, mais bon, on a le Grand Prix de Monaco qui arrive... Donc il faut que je me prépare, il faut que je me repose pour arriver en pleine forme. Donc je vais suivre ça depuis chez moi avec ma copine, mon maillot sur le dos, et crier devant ma télé pour supporter le PSG », a confié Pierre Gasly, pilote d'Alpine, lors d'un entretien accordé à RMC Sport.
«Je suis un énorme fan de cette équipe du PSG»
Relancé par RMC Sport, Pierre Gasly s'est enflammé avant le coup d'envoi de PSG-Arsenal : « Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette équipe ? Je suis un énorme fan de cette équipe du PSG, de ce que le président a réussi à mettre en place, de ce que le manager, Luis Enrique, a réussi à faire... Avec une mentalité de guerrier... Tout au long de la saison, ils ont montré un niveau incroyable, un état d'esprit phénoménal, et j'espère que ça va pouvoir continuer jusqu'au bout... Après, c'est sûr qu'il y a une grande équipe en face... Mais je pense que c'est surtout l'état d'esprit et la mentalité qui, pour moi, me rendent très fier de supporter cette belle équipe du PSG. (...) Je crois à la victoire du PSG : un doublé historique. j'ai hâte de suivre ça et j'espère que ça va pouvoir le faire jusqu'au bout, mais j'y crois ».