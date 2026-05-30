«Je vais crier devant ma télé» : Fan du PSG, Pierre Gasly ne va pas manquer la finale de la Ligue des Champions !

Amadou Diawara

Ce samedi, le PSG va affronter Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Fan du club parisien, Pierre Gasly ne sera pas au Stade Ferenc-Puskás de Budapest pour assister à la rencontre. Comme il l'a avoué lui-même, le pilote d'Alpine regardera le match chez lui à la télévision.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG va tenter de réaliser un back to back historique après son sacre en 2025. Le club de la capitale ayant rendez-vous avec Arsenal ce samedi au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. Supporter du PSG, Pierre Gasly ne va pas manquer cette rencontre, même s'il n'a pas pu faire le déplacement en Hongrie pour voir les joueurs de Luis Enrique de près.

«Je vais suivre ça depuis chez moi» « Serez-vous à Budapest ce samedi pour la finale ? J'aurais adoré aller à Budapest, mais bon, on a le Grand Prix de Monaco qui arrive... Donc il faut que je me prépare, il faut que je me repose pour arriver en pleine forme. Donc je vais suivre ça depuis chez moi avec ma copine, mon maillot sur le dos, et crier devant ma télé pour supporter le PSG », a confié Pierre Gasly, pilote d'Alpine, lors d'un entretien accordé à RMC Sport.