La vengeance risque de faire mal : Un champion NBA déclare la guerre à Wembanyama !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après avoir été quelque peu malmené physiquement depuis le début de la série, Victor Wembanyama a craqué ces dernières heures au cours du quatrième match de cette demi-finale de conférence Ouest (114-109) contre les Minnesota Timberwolves. Un coup de coude plein de violence destiné à Naz Reid qui n'a pas engendré de sanction de la part de la NBA. De quoi faire monter la mayonnaise et de lancer les représailles selon Draymond Green.

Pendant le match 4 de cette demi-finale de conférence Ouest opposant les San Antonio Spurs aux Minnesota Timberwolves, Victor Wembanyama a abandonné ses coéquipiers. Au bout de douze minutes de jeu seulement, le pivot français était expulsé de la rencontre en raison d'un violent coup de coude asséné à Naz Reid. Sans le numéro un de la draft 2023, les Spurs ont vu les Timberwolves recoller au score dans cette série (114-109). 2 matchs partout entre la bande de Rudy Gobert et celle de Wemby.

«Qu’est-ce qui se serait passé si les rôles avaient été inversés et que c’était Naz Reid qui avait sorti Wemby ?» Alors que San Antonio et Minnesota se sont retrouvés dans la nuit de mardi à mercredi pour le match 5, Victor Wembanyama a pu prendre part à la rencontre en raison de l'absence de toute suspension. Une décision prise par la NBA tout bonnement incompréhensible du point de vue de Draymond Green. Sur son podcast, l'ailier fort des Golden State Warriors a prédit une terrible vengeance de la part des Timberwolves. « J’ai vu la conférence de presse de Mitch Johnson et je me suis dit : “Whoa, il a décidé de se faire justice lui-même ?”… Mais il y a une intention, les gars. Qu’est-ce qui se serait passé si les rôles avaient été inversés et que c’était Naz Reid qui avait sorti Wemby ? Je pense que la situation aurait été totalement différente. Il y aurait eu des amendes et des suspensions. Je ne suis pas quelqu’un qui veut voir les joueurs suspendus, parce que je trouve ça nul, mais des standards ont été établis. Il y a déjà eu des amendes ; Jaden McDaniels et Nikola Jokic viennent d’être sanctionnés pour beaucoup moins que ça. Donc qu’il n’y ait même pas une amende, c’est complètement fou ».