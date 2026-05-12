Grégory Alldritt : Le malaise n’est pas terminé au XV de France !

Une mise à l’écart sportive qui est restée dans un coin de sa tête. Fabien Galthié a réussi à conserver le titre du Tournoi des 6 nations cet hiver avec un groupe dans lequel Grégory Alldritt n’a pas été inclus. L’objectif du troisième ligne du Stade rochelais est clair désormais : être convoqué pour la Coupe du monde 2027, mais rien ne serait garanti pour le moment…
Avec 58 sélections en l’espace de six ans à défendre les couleurs du XV de France, Grégory Alldritt (29 ans) est un pilier de l’effectif de Fabien Galthié. Et pourtant, le troisième ligne du Stade rochelais n’a pas pris part à la conquête d’un nouveau Tournoi du 6 nations avec les Bleus cet hiver. Sa dernière appart ion avec le XV de France remonte au 22 novembre dernier contre l’Australie (48-33). Et depuis, plus rien et certaines épreuves délicates à surmonter en club comme la fin de carrière brutale de son coéquipier Uini Atonio en janvier dernier à cause d’un incident cardiaque notamment.
«J’étais très content de voir mes copains soulever le trophée mais aussi frustré de ne pas pouvoir être avec eux sur la pelouse»
Pour Midi Olympique et RMC Sport, Grégory Alldritt reconnaissait avoir eu du mal à digérer sa mise à l’écart avec le XV de France bien qu’heureux de voir les Bleus gagner un nouveau titre. « J’étais très content de voir mes copains soulever le trophée mais aussi frustré de ne pas pouvoir être avec eux sur la pelouse. C'est ça aussi qui renforce une motivation, une détermination, et ça te pousse à aller travailler aussi. Je suis déçu, mais pas abattu, loin de là ».
Aldritt se prépare pour la Coupe du monde, mais part de loin dans l’esprit du staff de Galthié ?
Grégory Alldritt a tout de même un objectif spécifique en tête : être de la partie pour la Coupe du monde 2027 en Australie. « Tant que la liste ne sera pas donnée, je m'accrocherai et je me battrai pour être en Australie, a confié le joueur du Stade Rochelais. Maintenant, il faut faire échéance par échéance. Ça paraît comme si c'était demain, mais c'est aussi très long. Quand on est joueur de rugby, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a déjà une saison à terminer ici, quelque chose à accrocher, que ce soit le top 8 ou le top 6. Semaine après semaine, on va découvrir où on va avec la Rochelle. Il y a une potentielle échéance cet été, où il va falloir se battre aussi pour pouvoir postuler ». Néanmoins, si la liste des 30 sélectionnés devait être donnée à l’instant T, il se pourrait que le troisième ligne du Stade rochelais n’y fasse pas partie. L’Équipe révèle que Grégory Alldritt ne ferait toujours pas l’unanimité dans le staff technique de Fabien Galthié…