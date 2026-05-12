Grégory Alldritt : Le malaise n’est pas terminé au XV de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une mise à l’écart sportive qui est restée dans un coin de sa tête. Fabien Galthié a réussi à conserver le titre du Tournoi des 6 nations cet hiver avec un groupe dans lequel Grégory Alldritt n’a pas été inclus. L’objectif du troisième ligne du Stade rochelais est clair désormais : être convoqué pour la Coupe du monde 2027, mais rien ne serait garanti pour le moment…

Avec 58 sélections en l’espace de six ans à défendre les couleurs du XV de France, Grégory Alldritt (29 ans) est un pilier de l’effectif de Fabien Galthié. Et pourtant, le troisième ligne du Stade rochelais n’a pas pris part à la conquête d’un nouveau Tournoi du 6 nations avec les Bleus cet hiver. Sa dernière appart ion avec le XV de France remonte au 22 novembre dernier contre l’Australie (48-33). Et depuis, plus rien et certaines épreuves délicates à surmonter en club comme la fin de carrière brutale de son coéquipier Uini Atonio en janvier dernier à cause d’un incident cardiaque notamment.

«J’étais très content de voir mes copains soulever le trophée mais aussi frustré de ne pas pouvoir être avec eux sur la pelouse» Pour Midi Olympique et RMC Sport, Grégory Alldritt reconnaissait avoir eu du mal à digérer sa mise à l’écart avec le XV de France bien qu’heureux de voir les Bleus gagner un nouveau titre. « J’étais très content de voir mes copains soulever le trophée mais aussi frustré de ne pas pouvoir être avec eux sur la pelouse. C'est ça aussi qui renforce une motivation, une détermination, et ça te pousse à aller travailler aussi. Je suis déçu, mais pas abattu, loin de là ».