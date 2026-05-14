«Une maladie qui touche une personne sur cinq millions» : Le retour qu'il n'attendait plus, un joueur de Bayonne va rejouer en Top 14 !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La saison de Baptiste Heguy avec l'Aviron bayonnais s'est brusquement arrêtée au cours de ce premier trimeste de l'année 2026. Non pas pour une blessure physique qui est somme toute monnaie courante dans le sport de haut niveau, mais en raison d'une maladie rarissime. Sur le retour avec un déplacement à Lyon, le troisième ligne aile de Bayonne est sorti du silence.

Pendant plus de trois mois, la carrière de Baptiste Heguy a été mise entre parenthèses. La faute à un syndrome opsoclonus-myoclonus, une maladie auto-immune rarissime qui touche environ une personne sur cinq millions comme souligné par le blog-rct. Le troisième ligne aile de 28 ans qui est un enfant de Bayonne et de l'Aviron bayonnais a dû prendre son mal en patience et surmonter cette épreuve difficile causée par la maladie neurologique rare qui l'a frappé.

«Au début, on n’était pas sûrs que je puisse revenir» Les troubles oculaires, l'équilibre, la coordination, Baptiste Heguy en a vu de toutes les couleurs ces dernières semaines. D'ailleurs, le joueur bayonnais a connu une perte de poids importante allant jusqu'à 10 kilos. Rien que ça. Sur le retour pour la rencontre de Top 14 opposant Lyon OU à Bayonne samedi, Heguy s'est livré à cœur ouvert à Sud-Ouest sur son combat personnel loin des pelouses et de ses coéquipiers. « C’est clairement un sentiment d’excitation. Je suis excité de retrouver le terrain, de rejouer avec les copains cette année, chose qu’on ne pouvait peut-être pas envisager au départ. Je suis très content. Ça va être un grand plaisir. C’était une grosse galère. Il y a eu beaucoup de doutes, de questions. Au début, on n’était pas sûrs que je puisse revenir, et on ne parlait même pas de rugby, juste de santé, savoir si j’allais retrouver mon état “normal”».