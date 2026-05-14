F1 - Ferrari : Le rêve est déjà terminé pour Lewis Hamilton ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lewis Hamilton grapille quelques points au classement du championnat du monde pilote de Formule 1 depuis le début de la saison. Le Britannique a même célébré son premier podium dans une monoplace Ferrari à Shanghai. Cependant, le septuple champion du monde ne devrait pas pouvoir vivre son rêve avec la Scuderia selon Aldo Costa.

Avec Mercedes, Lewis Hamilton a remporté six de ses sept championnats du monde de Formule 1. Son premier a été conquis chez McLaren. Depuis 2020, le pilote britannique court derrière une huitième couronne mondiale qui lui permettrait de devenir le champion incontesté de la discipline puisqu'il est à égalité de titres avec Michael Schumacher. En 2025, Hamilton a tourné une grande page de sa carrière, la plus riche avec l'écurie allemande, pour s'en aller vivre un rêve de gosse chez Ferrari.

«Chaque pilote finit par atteindre un point où ses performances commencent à décliner un peu» Lewis Hamilton a cependant vécu un baptême de feu compliqué pour sa première saison chez la Scuderia sans monter sur le moindre podium. Ce qui ne lui était jamais arrivé depuis ses débuts en F1. En Chine, pour le deuxième Grand Prix de la saison, le numéro 44 franchissait la ligne d'arrivée à la troisième position, son premier podium chez Ferrari. Cependant, ce manque de réussite acte la fin de son rêve d'un titre de champion du monde au sein de la mythique écurie de la discipline reine de la course automobile selon Aldo Costa. « D’un point de vue émotionnel, j’adorerais le voir enfin réaliser son rêve de remporter ce huitième titre mondial avec Ferrari. Il a maintenant 41 ans et, à mon avis, chaque pilote finit par atteindre un point où ses performances commencent à décliner un peu ».