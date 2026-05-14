«On a retrouvé Antoine Dupont» : La grande annonce du Stade toulousain !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Près de deux mois après la deuxième victoire finale de suite du XV de France au Tournoi des 6 nations, Antoine Dupont a enfin régalé à nouveau les supporters du Stade toulousain avec sa performance au Vélodrome contre le Rugby Club toulonnais (51-27). C'est le constat également dressé par les membres du vestiaire des Rouge et Noir. Dupont is back.

Depuis la fin du Tournoi des 6 nations remporté sur le fil par le XV de France à la mi-mars lors du match couperet face à l'Angleterre (48-46), le capitaine des Bleus peinait à retrouver de sa superbe en club. Avec le Stade toulousain, le demi de mêlée n'éclaboussait plus les rencontres comme auparavant en passant au travers à plusieurs reprises. Samedi dernier, au Vélodrome pour le choc face au Rugby Club toulonnais (51-27), Antoine Dupont a retrouvé des couleurs selon les observateurs et le staff technique d'Ugo Mola.

«Maintenant il ne faut pas lâcher» L'entraîneur adjoint des avants des Rouge et Noir, en la personne de Virgile Lacombe, s'est livré sur la belle prestation du numéro 9 du Stade toulousain. Et il n'a pas mâché ses mots : c'est le retour de la coqueluche du rugby français. « On a retrouvé Antoine Dupont sur la qualité technique et les bons choix qu’il a faits, c’est une bonne chose, maintenant il ne faut pas lâcher ». Quel est le load management de la star du club toulousain ? Il n'y en a pas vraiment comme l'a reconnu Lacombe dans des propos rapportés par rugbytoulouse.com. « On ne le ménage pas beaucoup, on essaye de le mettre dans des conditions de fatigue pour lui faire vivre des situations dures physiquement mais on pense qu’il a besoin de vivre ça ».