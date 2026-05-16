Tour de France : Richard Virenque révèle une inquiétude avec Paul Seixas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Paul Seixas sera donc bel et bien au départ du Tour de France pour la première fois de sa carrière. A 19 ans, le Français a choisi de s’aligner sur la Grande Boucle. Une présence attendue par tous, mais qui suscite également certaines interrogations. Est-ce notamment trop tôt pour Seixas ? Richard Virenque a pris position sur ce sujet, faisant notamment part d’une inquiétude.

Paul Seixas n’a que 19 ans et pourtant, il fait déjà partie des meilleurs coureurs du peloton. Lors de Liège-Bastogne-Liège, le Français a d’ailleurs été le seul à pouvoir suivre Tadej Pogacar, craquant finalement à quelques kilomètres de l’arrivée. Un duel qu’on aura l’occasion de revoir cet été. En effet, le coureur de la formation Décathlon CMA CGM a choisi de s’aligner au départ du Tour de France. Parviendra-t-il à faire trembler le Slovène, en quête d’un cinquième maillot jaune ? Seixas va découvrir le Tour de France pour la première fois et personne ne sait s’il a les capacités de performer sur une compétition de 3 semaines.

« La seule chose qui m’inquiète, c’est la pression médiatique » La présence de Paul Seixas sur le Tour de France soulève quelques inconnues. Certains se sont ainsi demandés s’il n’était pas trop tôt pour que le coureur de 19 ans se présente sur la Grande Boucle. Invité de Monaco Info, Richard Virenque a répondu à cette question concernant Seixas, confiant alors : « Quand quelqu’un est supérieur dans les études, on lui fait bien passer le BAC à 17 ans ou à 16 ans. Là, le Tour de France, Paul Seixas a des capacités exceptionnelles, on le lance dans le grand bain. Ça ne m’étonne pas. Il va se préparer pour le Tour, il va se reposer. Ça ne m’inquiète pas. La seule chose qui m’inquiète, c’est la pression médiatique qu’il ne connait pas, il va y goûter, et ça, il va falloir qu’il tienne la caisse. Si c’est un champion, ça va passer. Si ce n’est pas un grand champion, ça ne va pas passer ».