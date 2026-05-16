Tour de France : Richard Virenque révèle une inquiétude avec Paul Seixas

Cet été, Paul Seixas sera donc bel et bien au départ du Tour de France pour la première fois de sa carrière. A 19 ans, le Français a choisi de s’aligner sur la Grande Boucle. Une présence attendue par tous, mais qui suscite également certaines interrogations. Est-ce notamment trop tôt pour Seixas ? Richard Virenque a pris position sur ce sujet, faisant notamment part d’une inquiétude.
Paul Seixas n’a que 19 ans et pourtant, il fait déjà partie des meilleurs coureurs du peloton. Lors de Liège-Bastogne-Liège, le Français a d’ailleurs été le seul à pouvoir suivre Tadej Pogacar, craquant finalement à quelques kilomètres de l’arrivée. Un duel qu’on aura l’occasion de revoir cet été. En effet, le coureur de la formation Décathlon CMA CGM a choisi de s’aligner au départ du Tour de France. Parviendra-t-il à faire trembler le Slovène, en quête d’un cinquième maillot jaune ? Seixas va découvrir le Tour de France pour la première fois et personne ne sait s’il a les capacités de performer sur une compétition de 3 semaines.
« La seule chose qui m’inquiète, c’est la pression médiatique »
La présence de Paul Seixas sur le Tour de France soulève quelques inconnues. Certains se sont ainsi demandés s’il n’était pas trop tôt pour que le coureur de 19 ans se présente sur la Grande Boucle. Invité de Monaco Info, Richard Virenque a répondu à cette question concernant Seixas, confiant alors : « Quand quelqu’un est supérieur dans les études, on lui fait bien passer le BAC à 17 ans ou à 16 ans. Là, le Tour de France, Paul Seixas a des capacités exceptionnelles, on le lance dans le grand bain. Ça ne m’étonne pas. Il va se préparer pour le Tour, il va se reposer. Ça ne m’inquiète pas. La seule chose qui m’inquiète, c’est la pression médiatique qu’il ne connait pas, il va y goûter, et ça, il va falloir qu’il tienne la caisse. Si c’est un champion, ça va passer. Si ce n’est pas un grand champion, ça ne va pas passer ».
« Il y a 25 ans, je me suis retrouvé dans la même position à 21 ans »
Il faut dire que Richard Virenque connait bien la situation dans laquelle Paul Seixas va se retrouver d’ici quelques semaines. « Il ne faut pas oublier que moi, il y a 25 ans, je me suis retrouvé dans la même position à 21 ans, on m’a jeté dans le Tour de France, j’étais le coureur le plus jeune du Tour. Et qu’est-ce que j’ai fait ? Je me suis qu’il y 3 semaines, je vais faire une semaine et je vais rentrer à la maison. J’ai attaqué dès le 1er et 2ème jour. J’ai tellement attaqué fort, j’ai pris le maillot jaune. Et c’est grâce à ce Tour 92 que j’ai été révélé », a-t-il poursuivi.