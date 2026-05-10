Paul Seixas : «L’évènement déclencheur» qui l’a convaincu de faire le Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4 juillet prochain, le départ du Tour de France 2026 sera donné de Barcelone. Et voilà que tout au long de l’été, tous les regards seront tournés vers Paul Seixas. A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM va disputer sa première Grande Boucle. Ayant dernièrement officialisé sa présence, Seixas est revenu sur sa décision, dévoilant notamment un moment qui l’a définitivement convaincu.

Cet été, on aura bien le droit au duel Tadej Pogacar-Paul Seixas. Après ce qu’on a vu des deux hommes lors de Liège-Bastogne-Liège, leur explication sur le Tour de France met déjà l’eau à la bouche de tous les fans. A 19 ans seulement, le Français a montré qu’il pouvait tenir tête au quadruple vainqueur de la Grande Boucle. Peut-il maintenant l’inquiéter sur 3 semaines de compétition ? Seixas a en tout cas décidé de s’aligner au départ du Tour de France pas pour faire de la figuration, ayant l’ambition de jouer un rôle majeur au classement général.

« C’est à partir de là que ça a été vraiment un événement déclencheur » Au terme d’un long feuilleton, Paul Seixas a donc fini par officialiser sa présence au prochain Tour de France. Mais comment le coureur de la Décathlon CMA CGM en est-il arrivé à prendre cette décision ? Il a révélé les coulisses de celle-ci dans des propos accordés à La Provence. C’est alors que Seixas a d’abord confié : « Il y a un moment où j’étais sûr de moi ? Disons que le début de saison m’a apporté quand même certaines certitudes. Maintenant, il y avait des inconnues. Quand j’ai repris au Pays basque, il y avait l’inconnue de le faire sans l’effet de l’altitude, ce que j’avais eu en début de saison. Et ça m’a apporté un certain nombre de certitudes après ça. C’est à partir de là que ça a été vraiment un événement déclencheur ».