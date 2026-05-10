Paul Seixas : «L’évènement déclencheur» qui l’a convaincu de faire le Tour de France

Le 4 juillet prochain, le départ du Tour de France 2026 sera donné de Barcelone. Et voilà que tout au long de l’été, tous les regards seront tournés vers Paul Seixas. A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM va disputer sa première Grande Boucle. Ayant dernièrement officialisé sa présence, Seixas est revenu sur sa décision, dévoilant notamment un moment qui l’a définitivement convaincu.
Cet été, on aura bien le droit au duel Tadej Pogacar-Paul Seixas. Après ce qu’on a vu des deux hommes lors de Liège-Bastogne-Liège, leur explication sur le Tour de France met déjà l’eau à la bouche de tous les fans. A 19 ans seulement, le Français a montré qu’il pouvait tenir tête au quadruple vainqueur de la Grande Boucle. Peut-il maintenant l’inquiéter sur 3 semaines de compétition ? Seixas a en tout cas décidé de s’aligner au départ du Tour de France pas pour faire de la figuration, ayant l’ambition de jouer un rôle majeur au classement général.
« C’est à partir de là que ça a été vraiment un événement déclencheur »
Au terme d’un long feuilleton, Paul Seixas a donc fini par officialiser sa présence au prochain Tour de France. Mais comment le coureur de la Décathlon CMA CGM en est-il arrivé à prendre cette décision ? Il a révélé les coulisses de celle-ci dans des propos accordés à La Provence. C’est alors que Seixas a d’abord confié : « Il y a un moment où j’étais sûr de moi ? Disons que le début de saison m’a apporté quand même certaines certitudes. Maintenant, il y avait des inconnues. Quand j’ai repris au Pays basque, il y avait l’inconnue de le faire sans l’effet de l’altitude, ce que j’avais eu en début de saison. Et ça m’a apporté un certain nombre de certitudes après ça. C’est à partir de là que ça a été vraiment un événement déclencheur ».
« J’avais vraiment envie de faire un Grand Tour cette année »
Toujours à propos de sa décision de participer au Tour de France et du rôle de son équipe Décathlon CMA CGM, Paul Seixas a ensuite expliqué : « C’était d’un commun accord, en fait. L’équipe attendait cette validation du Pays basque, mais moi aussi, j’avais vraiment envie de faire un Grand Tour cette année. Et au final, vu comment l’année était tournée, sachant que le Giro était un peu tôt, et que la Vuelta rentre en conflit avec Québec et Montréal, on est assez vite partis sur le Tour. Et c’était vraiment soit le Tour, soit je ne faisais pas de Grand Tour cette année, et je continuais de me développer. J’ai senti que j’en avais les capacités ».