«On peut tuer» Paul Seixas ? Le crack français répond aux nombreux dangers qui l’attendent sur le Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas a décidé de participer à son premier Tour de France cet été. Mais voilà que certains, Pierre Rolland en premier, l’ont mis en garde sur le danger qui pourrait le menacer en prenant le départ de la Grande Boucle. Bien au courant de ce qui l’attend lors de la plus grande course cycliste du monde, le coureur de la Décathlon CMA CGM n’est pas vraiment en panique…

Paul Seixas se met-il en danger en participant au Tour de France ? Au cours des derniers jours, Pierre Rolland avait tiré la sonnette d’alarme. L’ancien cycliste français avait ainsi annoncé : « Attention, le Tour de France, ce n’est pas juste une course de vélo. Il y a tout ce qu'il y a autour, cette course qui peut finir par l’assommer. Le Tour de France, on le sait, ce sont des sollicitions de partout du matin au soir, des réveils à 6h du matin pour un contrôle anti-dopage le soir, les protocoles… S’il est départ du prochain Tour de France, ça va être une dinguerie, tout le monde va être comme des fous. On peut le tuer, le gamin ».

« Tout ne sera pas forcément confortable » Malgré ces mises en garde, Paul Seixas a décide de prendre le départ du prochain Tour de France. Bien au courant de ce qui l’attend, le coureur français de la Décathlon CMA CGM s’est d’ailleurs exprimé sur ce sujet dans un entretien accordé à La Provence. C’est ainsi que Paul Seixas a expliqué : « De toute façon, tout ne sera pas forcément confortable, mais ce qui sera le plus marquant, ce sera l’inconnu des trois semaines, forcément, parce que c’est autre chose que ce que j’ai fait à présent. Il faut un début à tout. Et après, forcément, il y aura la pression médiatique, mais ça, on le gère bien avec l’équipe, ce n’est pas un souci, même si elle sera plus forte forcément au Tour ».