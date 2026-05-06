«C’est très fort» : Avant le Tour de France, Paul Seixas impressionne… au Stade Toulousain !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 19 ans, Paul Seixas s’apprête à participer pour la première fois au Tour de France. Le natif de Lyon connaît une ascension fulgurante, similaire à celle de Kalvin Gourgues au Stade Toulousain. La Dépêche est allée interroger le coéquipier d’Antoine Dupont sur cette trajectoire similaire.

C’est officiel depuis lundi, Paul Seixas participera à son premier Tour de France en juillet prochain. « C’est mon rêve d’enfant, quelque chose que j’ai souvent imaginé et c’est désormais tout proche, s’est réjoui le coureur de l’équipe Decathlon CMA CGM, qui a mis fin à plusieurs mois de suspense. Je n’ai que 19 ans mais, comme je l’ai déjà dit, l’âge n’est ni un frein ni une excuse. Cette décision, prise en concertation avec la Direction de l’équipe, a été mûrement réfléchie et s'est construite collectivement ces derniers jours. Mes résultats depuis le début de saison m’ont donné beaucoup de confiance ; je me sens prêt et j’aurai des objectifs ambitieux. Ce n’est pas mon état d’esprit ni ma conception du cyclisme de m’aligner sur le Tour de France dans un seul objectif de découverte et je viserai le meilleur classement possible. Avant cela, je disputerai également en juin le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, sur des routes que je connais très bien et dans un format qui servira de préparation idéale à mon premier Grand Tour. »

« Wouah, s’aligner sur le Tour à 19 ans, c’est très fort » Le natif de Lyonnais n'en finit plus d’impressionner le monde du cyclisme et pas que. A 21 ans, Kalvin Gourgues connaît lui aussi une ascension fulgurante, non pas sur un vélo mais avec un ballon ovale au Stade Toulousain. La Dépêche l’a alors interrogé sur la trajectoire du coureur, similaire à la sienne. « J’ai entendu parler de Paul Seixas, qu’il se battait avec Pogacar mais je n’ai pas plus suivi que ça. Mais wouah, s’aligner sur le Tour à 19 ans, c’est très fort », a confié le coéquipier d’Antoine Dupont.