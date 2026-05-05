Tour de France : Un risque de burn-out chez Paul Seixas ? Son ancien patron répond aux plus inquiets

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi, Paul Seixas a officialisé la grande nouvelle : il sera au départ du tour de France le 4 juillet prochain. Le fait est qu’avant cette décision, le phénomène français avait été mis en garde du danger qui pourrait le menacer s’il s’alignait sur sa première Grande Boucle. Faut-il alors s’inquiéter pour Seixas, notamment d’un possible burn-out ? Vincent Lavenu qui le connait très bien a répondu à cette question.

A travers une belle vidéo chez ses grands-parents, Paul Seixas a annoncé sa participation au prochain Tour de France. A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM disputera sa première Grande Boucle avec des ambitions. « Je me sens prêt et j’aurai des objectifs ambitieux. Ce n’est pas mon état d’esprit ni ma conception du cyclisme de m’aligner sur le Tour de France dans un seul objectif de découverte et je viserai le meilleur classement possible », a annoncé Seixas. Mais est-il vraiment prêt pour ce qui l’attend au Tour de France au-delà de la course en elle même ?

« On peut le tuer, le gamin » Au cours des derniers jours, c’est Pierre Rolland qui avait tiré la sonnette d’alarme à propos de la participation de Paul Seixas au Tour de France. L’ancien cycliste français avait notamment confié : « Attention, le Tour de France, ce n’est pas juste une course de vélo. Il y a tout ce qu'il y a autour, cette course qui peut finir par l’assommer. Le Tour de France, on le sait, ce sont des sollicitions de partout du matin au soir, des réveils à 6h du matin pour un contrôle anti-dopage le soir, les protocoles… S’il est départ du prochain Tour de France, ça va être une dinguerie, tout le monde va être comme des fous. On peut le tuer, le gamin ».