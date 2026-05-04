Tour de France - Du jamais vu depuis 89 ans : «C’est époustouflant», Paul Seixas bluffe Vincent Moscato !

Pierrick Levallet

Et si le nouveau phénomène du cyclisme français se nommait Paul Seixas ? Après avoir tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, le coureur de 19 ans a décidé de répondre présent au départ du Tour de France 2026. Vincent Moscato est d’ailleurs bluffé par le potentiel du natif de Lyon, qui va réaliser du jamais vu depuis 89 ans.

Après Kylian Mbappé dans le football, Victor Wembanyama dans le basket et Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey dans le rugby, le cyclisme français semble avoir trouvé son nouveau phénomène : Paul Seixas. Le coureur de 19 ans a longtemps tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège avant de s’incliner à quelques kilomètres de l’arrivée. Le natif de Lyon a d’ailleurs décidé de prendre part au départ du Tour de France 2026 et va ainsi réaliser du jamais vu depuis 89 ans. Vincent Moscato s’est alors avoué bluffé par le potentiel de Paul Seixas.

«Ce serait extraordinaire» « Ce n’est pas certain [qu’il casse tout dès la première année]. Mais il est tellement près de Pogacar, on sent que c’est le moins loin de tous. Il peut se hisser très haut et viser un podium. Ça, c’est magnifique. Les gens n’attendent pas qu’il gagne des étapes. Un gamin de 19 ans qui ferait un podium, ce serait extraordinaire. C’est déjà du jamais vu depuis 1937 un mec aussi jeune qui fait le Tour de France. Ce serait époustouflant, ça fait longtemps que je n’avais pas été aussi motivé de voir des étapes avec ce gamin là » a confié le consultant de RMC dans le Super Moscato Show.