Paul Seixas va participer au Tour de France : Il annonce déjà quel sera son objectif

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tout le monde l'attendait, la décision de Paul Seixas a fini par tomber ce lundi. C'est désormais officiel, le coureur de 19 ans de la Décathlon CMA CGM disputera la prochaine édition du Tour de France. Le Français va ainsi participer à sa première Grande Boucle. Avec quel objectif ? Seixas a déjà annoncé la couleur à ce sujet.

Au cours des derniers jours, les avis étaient divisés sur la participation ou non de Paul Seixas au prochain Tour de France. Quand certains lui conseillaient de prendre le départ, d'autres l'avertissaient du danger et lui demandaient d'aller prendre de l'expérience ailleurs. Finalement, le coureur de la Décathlon CMA CGM a pris sa décision. L'officialisation est tombée ce lundi : à 19 ans, Seixas disputera cette été sa première Grande Boucle. Le 4 juillet prochain, le Français sera donc au départ de Barcelone en compagnie de Tadej Pogacar et compagnie.

« Je me sens prêt et j’aurai des objectifs ambitieux » Pour sa première participation au Tour de France, Paul Seixas va-t-il jouer le classement général ? A 19 ans, il aura forcément fort à faire face à Tadej Pogacar, mais le Français a montré qu'il pouvait lui tenir tête lors de Liège-Bastogne-Liège. Seixas a-t-il pour autant les capacités de tenir sur 3 semaines ? Le principal intéressé ne se présentera toutefois pas pour faire de la figuration. « Je suis vraiment très heureux d’annoncer que je vais participer au prochain Tour de France. C’est mon rêve d’enfant, quelque chose que j’ai souvent imaginé et c’est désormais tout proche. Je n’ai que 19 ans mais, comme je l’ai déjà dit, l’âge n’est ni un frein ni une excuse. Cette décision, prise en concertation avec la Direction de l’équipe, a été mûrement réfléchie et s’est construite collectivement ces derniers jours. Mes résultats depuis le début de saison m’ont donné beaucoup de confiance ; je me sens prêt et j’aurai des objectifs ambitieux. Ce n’est pas mon état d’esprit ni ma conception du cyclisme de m’aligner sur le Tour de France dans un seul objectif de découverte et je viserai le meilleur classement possible », a annoncé Paul Seixas pour les médias de la Décathlon CMA CGM.