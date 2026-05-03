Cyclisme : L’annonce inquiétante pour l’avenir de Paul Seixas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières semaines, à seulement 19 ans, Paul Seixas a montré qu’il faisait déjà partie des meilleurs du peloton. Le Français a tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège et pour beaucoup, ça n’annonce que du bon pour l’avenir du phénomène de la formation Décathlon CMA CGM. Mais voilà que certains ne sont pas si optimistes que cela pour l’avenir de Seixas.

Depuis 1985, la France se cherche un coureur français capable de remporter le Tour de France et succéder à Bernard Hinault. L’aurait-on trouvé en la personne de Paul Seixas ? A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM a crevé l’écran, remportant notamment La Flèche Wallonne puis finissant deuxième de Liège-Bastogne-Liège derrière Tadej Pogacar. Malgré son âge, Seixas impressionne tout le monde avec ses performances.

« Je suis époustouflé par ce qu’il fait » Comme il l’a expliqué pour Le Télégramme, Pierre-Yves Chatelon fait notamment partie de ceux qui sont ébahis devant ce que montre actuellement Paul Seixas. L’ancien cycliste a ainsi confié : « Je suis époustouflé par ce qu’il fait. Je n’imaginais jamais que cela irait aussi vite. La façon dont il s’est adapté au niveau WorldTour, c’est juste exceptionnel. Quand vous voyez Evenepoel, double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, exploser en vol dans la montée de La Redoute et Paul tenir la roue de Pogacar, c’est très très impressionnant. J’en ai tellement vu passer des coureurs que l’on présentait comme des futurs vainqueurs du Tour de France qui se sont ensuite cassé les dents que j’ai tendance à être un peu sceptique sur les performances, mais là… Paul a un temps d’avance sur un coureur comme Pogacar qui n’avait « que » le Tour de l’Avenir l’année de ses 20 ans ».