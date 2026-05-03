De Zerbi remplacé par Beye : Les joueurs de l'OM «en veulent à Benatia» ?

Axel Cornic

Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille, où les tensions semblent se faire de plus en plus nombreuses. Depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier, le vestiaire semble en effet avoir totalement lâché et cela s’est clairement vu sur le terrain, avec des prestations plus surprenantes les unes que les autres.

C’est à se demander si la fin de saison n’est pas arrivée bien plus tôt que prévu, du côté de Marseille. Alors qu’une qualification en Ligue des Champions semblait encore possible, l’OM a totalement été largué, avec des prestations extrêmement inquiétantes. Et ce n’est pas la dernière face au FC Nantes qui va changer grand-chose...

« Il y a énormément de joueurs qui en veulent à Benatia » Contre un club qui joue tout de même le maintien en Ligue 1, les Marseillais ont semblé totalement dépassés. Les observateurs tentent de trouver une explication à ce relâchement total de l’OM et certains semblent croire que tout a commencé lors du départ de Roberto De Zerbi. « Le départ de De Zerbi est catastrophique et je pense qu’aujourd’hui, il y a énormément de joueurs qui en veulent à Benatia, peut-être aussi avec l’arrivée d’Habib Beye. Tu te retrouves dans une situation où certes le contenu est mauvais, mais où tu as un vrai problème de mentalité » a expliqué Maxime Chanot, dans l’After Foot de ce samedi soir.