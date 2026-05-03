OM : «C’est terminé», ce journaliste se paie Habib Beye !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, l'OM a subi une nouvelle lourde défaite face au FC Nantes en Ligue 1 (3-0) et voit ses ambitions de podium s'envoler. Le club de la cité phocéenne n'arrive pas à se sortir de cette dynamique très négative et l'arrivée d'Habib Beye ne change rien. Pire encore, l'ancien coach du Stade Rennais est très critiqué et il semble impossible de le voir continuer à ce poste.

Après la nouvelle débâcle de l'OM face au FC Nantes, qui pointe pourtant à la 17ème place de Ligue 1, les critiques fusent sur les réseaux sociaux. En effet, la prestation des hommes d'Habib Beye fait peine à voir et les supporters ne supportent plus de voir l'ancien international sénégalais sur le banc. Pourtant, certains préfèrent s'en prendre aux joueurs, comme Nicolas Jamain. Mohamed Toubache-Ter, lui, accuse fermement Habib Beye.

Habib Beye dans le viseur Remplaçant de Roberto De Zerbi en février dernier, Habib Beye avait déjà quitté Rennes dans une situation très compliquée où les résultats ne suivaient pas. A Marseille, le bilan n'est pas vraiment plus réussi et son départ est réclamé. Pourtant, Nicolas Jamain, journaliste pour RMC, écrit sur son compte X que l'attitude des joueurs est plus à critiquer. « Je vois que ça accuse en masse Habib Beye en responsable de la fin de saison cata. Facile. Peut-être pas l’homme pour relancer cette équipe mais tous les joueurs sont scandaleux » écrit-il notamment. Mohamed Toubache-Ter, lui, vise clairement le coach de l'OM.