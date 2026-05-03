«Ça m’a rappelé les pires heures récentes de l’OM» : Walid Acherchour craque après le match «pitoyable» face à Nantes

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse du FC Nantes samedi après-midi, l’OM s’est incliné (3-0) au terme d’un match catastrophique face à une équipe luttant pour garder sa place en Ligue 1. Walid Acherchour a sévèrement taclé les Olympiens dans l’After Foot après une rencontre qui lui a rappelé les pires heures de l’histoire récente de Marseille.

Dans la lignée de ses dernières sorties, l’OM a lourdement chuté samedi à la Beaujoire face au FC Nantes (3-0), pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Plus encore, les Olympiens ont sombré et certainement définitivement dit adieu à l’infime espoir qu’ils avaient de se qualifier en Ligue des champions, après avoir encaissé trois buts en moins de 15 minutes au retour des vestiaires.

« On a eu une équipe qui n’en avait rien à cirer » « C’est un abandon de poste qu’on a vu des joueurs de Marseille contre Nantes. Parce que sans De Lange, c’est une manita, t’en prends cinq », a réagi Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC. « Déjà à la mi-temps, ça doit faire 2-0. A la mi-temps, hormis De Lange et Emerson, il n’y a rien à ressortir, c’est une catastrophe à toutes les lignes. Qu’est-ce que tu veux dire sur l’OM ? Pendant 90 minutes, on a eu une équipe qui n’en avait rien à cirer, des joueurs qui ont été catastrophiques dans l’attitude, dans l’état d’esprit. On a l’impression d’avoir un entraîneur transparent, qui n’existe pas, fantomatique face à ses joueurs. »