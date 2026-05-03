«Ça m’a rappelé les pires heures récentes de l’OM» : Walid Acherchour craque après le match «pitoyable» face à Nantes

En déplacement sur la pelouse du FC Nantes samedi après-midi, l’OM s’est incliné (3-0) au terme d’un match catastrophique face à une équipe luttant pour garder sa place en Ligue 1. Walid Acherchour a sévèrement taclé les Olympiens dans l’After Foot après une rencontre qui lui a rappelé les pires heures de l’histoire récente de Marseille.
Dans la lignée de ses dernières sorties, l’OM a lourdement chuté samedi à la Beaujoire face au FC Nantes (3-0), pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Plus encore, les Olympiens ont sombré et certainement définitivement dit adieu à l’infime espoir qu’ils avaient de se qualifier en Ligue des champions, après avoir encaissé trois buts en moins de 15 minutes au retour des vestiaires.
« On a eu une équipe qui n’en avait rien à cirer »
« C’est un abandon de poste qu’on a vu des joueurs de Marseille contre Nantes. Parce que sans De Lange, c’est une manita, t’en prends cinq », a réagi Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC. « Déjà à la mi-temps, ça doit faire 2-0. A la mi-temps, hormis De Lange et Emerson, il n’y a rien à ressortir, c’est une catastrophe à toutes les lignes. Qu’est-ce que tu veux dire sur l’OM ? Pendant 90 minutes, on a eu une équipe qui n’en avait rien à cirer, des joueurs qui ont été catastrophiques dans l’attitude, dans l’état d’esprit. On a l’impression d’avoir un entraîneur transparent, qui n’existe pas, fantomatique face à ses joueurs. »
« Il y a deux semaines, Benatia a sorti le bazooka, c’est de pire en pire »
« Il y a Medhi Benatia qui, il y a deux semaines, a sorti le bazooka, c’est de pire en pire », a ajouté Walid Acherchour. « C’était à prévoir parce qu’il l’avait déjà fait contre Bruges et avec cette génération de joueur on a bien compris qu’il y avait très peu de personnalité et que tout le monde n'en avait rien à cirer. Ils nous l’ont montré sur Ligue 1+. Sincèrement, ce que j’ai vu sur le terrain, ça m’a rappelé les pires heures récentes de l’OM, sous Michel, et encore, ce n’était pas la deuxième masse salariale de Ligue 1, il n’y avait pas les attentes. Quand tu regardes le rapport qualité-prix, le rapport attente, je pense que c’est encore pire ce qu’on a vu sur le terrain. “C’est la pire défaite cette saison”, mais le nombre de fois où on a dit ça cette saison, c’est quand même fou. Il n’y a plus rien à dire, plus rien à faire. Cette équipe-là n’a plus d’âme, à l’image de certains joueurs. C’est calamiteux, un match pitoyable. C’est un match de pitre qu’ils ont fait les Marseillais. Maintenant, la Ligue des champions, c’est terminé, et il faudra voir si la Ligue Europa est encore possible, mais je suis très très inquiet. »