Équipe de France - Hugo Lloris : L’information qui a fait «tomber de sa chaise» Didier Deschamps

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À quelques semaines du début de la Coupe du monde 2026, Hugo Lloris serait ouvert à un retour en équipe de France en tant que troisième gardien, lui qui a pris sa retraite internationale il y a maintenant trois ans. Un tel retour n’est pas vraiment dans les habitudes de Didier Deschamps, comme l’a rappelé Sébastien Tarrago, selon lequel le sélectionneur des Bleus aurait d’ailleurs été très surpris au moment d’apprendre la nouvelle.

Après 145 sélections et une finale de Coupe du monde perdue face à l’Argentine, Hugo Lloris annonçait au début de l’année 2023 sa retraite internationale. Et trois ans plus tard, le gardien âgé de 39 ans ne serait pas contre un retour. Selon L’Équipe, le joueur du Los Angeles FC ne dirait pas non à la possibilité de revenir en équipe de France pour la Coupe du monde 2026, en tant que numéro trois.

«Il y a le cas N’Golo Kanté, mais c’est une exception» « Si on analyse Didier Deschamps, il peut évoluer. Là, il a envie de jouer avec quatre attaquants manifestement, tout arrive. Mais il ne l’a jamais fait et il n’a jamais voulu le faire. Il a répété sans cesse qu’un joueur qui avait eu un certain statut ne revenait pas pour être autre chose que titulaire », a rappelé le journaliste Sébastien Tarrago dans On Refait Le Match sur RTL. « Il y a le cas N’Golo Kanté, mais c’est une exception. Et pour le coup, quand il est revenu pour l’Euro 2024, il était titulaire. D’ailleurs, on a vu le désastre au fil des matchs. C’est un personnage très particulier, il ne peut poser aucun problème à personne, jamais, où qu’il aille. »