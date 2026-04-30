Cyclisme : Seixas vainqueur du Tour ? Le verdict de Mathieu Van der Poel

Alexandre Higounet

Après sa nouvelle performance XXL lors de Liège Bastogne Liège, où il est parvenu à tenir la roue de Pogacar lors de son attaque énorme dans la côte de la Redoute, la question de la capacité de Paul Seixas à réellement inquiéter le champion slovène pour la conquête du maillot jaune est désormais posée. Interrogé sur le sujet, Mathieu Van der Poel a livré sa réponse.

Suite à sa nouvelle prestation de très haut niveau sur Liège Bastogne Liège, où il a montré qu'il s'était encore rapproché du niveau de Pogacar, la question du Tour de France est désormais sur le devant de la scène pour Paul Seixas. Le jeune champion tricolore doit-il le disputer ? Est-il en mesure de lutter réellement pour le maillot jaune ?

« C’est incroyable ce que nous avons vu à Liège cette semaine » A l'occasion d'un entretien à cyclismactu.net, Cédric Vasseur, l'ancien manager général de Cofidis, a clairement répondu sur les chances de Seixas cet été : « Suis-je d'accord avec Pierre Rolland qui affirme que vu comment Seixas a finalement cédé dans la Roche aux Faucons, il prendrait 15 minutes sur Pogacar au bout de trois semaines de Tour ? Oui, je pense que oui, si on fait cette analyse, c'est logique. Maintenant, il faut voir aussi comment Paul Seixas va encaisser tous les efforts consentits depuis le début de saison. Il faut quand même regarder la réalité. La réalité, c'est qu'un coureur comme Pogacar n'a que 5 jours de course aujourd'hui. C'est-à-dire que lui va se présenter au Tour de France bien plus frais que Paul Seixas. Il a l'expérience de ses victoires passées, il a l'expérience de ses saisons passées, donc évidemment que si Paul Seixas se lance dans le Tour de France, on n'attend pas une victoire à Paris, à moins de circonstances de course exceptionnelles. Mais si on a un déroulement de Tour de France normal, je pense que ça va être plus un Tour de France de découverte, d'enrichissement, pour aller faire un beau classement général et puis surtout gagner des étapes. Parce que je pense qu'aller titiller Pogacar en troisième semaine de Tour de France, ça paraît surréaliste aujourd'hui. Je pense que si Seixas est capable de mettre en difficulté Pogacar sur une troisième semaine de Tour de France, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne comprendraient plus rien au cyclisme ».