Ayyoub Bouaddi : Les trois grands clubs européens prêts à devancer le PSG pour son transfert

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi fait déjà partie des milieux de terrain les plus prometteurs du monde. Ayant récemment prolongé avec le LOSC, le Franco-Marocain figure sur les petits papiers du PSG pour le prochain mercato estival. Cependant, en plus du club parisien, trois autres cadors européens sont entrés dans la course pour sa signature. Explications.

Engagé dans une folle fin de saison, le PSG devrait se montrer actif sur ce mercato estival. En plus de Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Mateus Fernandes (West Ham) ou encore de Maghnes Akliouche (AS Monaco), le club de la capitale cible un certain Ayyoub Bouaddi. Le phénomène du LOSC pourrait quitter le Nord à l’issue de cette saison, et ne manque clairement pas de prétendants. Ce mercredi, le journaliste Abdellah Boulma a confirmé que les dirigeants parisiens avaient lancé les premières manœuvres pour son recrutement.

Le PSG concurrencé pour Ayyoub Bouaddi Des premiers renseignements ainsi que des prises de contact ont eu lieu entre le PSG et Ayyoub Bouaddi donc. Si le club parisien a donc accéléré son intérêt à l’égard du jeune Lillois ces dernières semaines, le champion d’Europe en titre devra se frotter à la concurrence dans ce gros dossier de l’été. En effet, Abdellah Boulma révèle ce jeudi qu’en plus du PSG, le Bayern Munich, Arsenal, mais également Manchester United se sont tous renseignés sur cette piste menant au crack né en 2007. Pour rappel, Bouaddi, qui avait prolongé en décembre dernier, avait affirmé qu’un départ en fin de saison était possible.