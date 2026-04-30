Ayyoub Bouaddi : Les trois grands clubs européens prêts à devancer le PSG pour son transfert

A seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi fait déjà partie des milieux de terrain les plus prometteurs du monde. Ayant récemment prolongé avec le LOSC, le Franco-Marocain figure sur les petits papiers du PSG pour le prochain mercato estival. Cependant, en plus du club parisien, trois autres cadors européens sont entrés dans la course pour sa signature. Explications.
Engagé dans une folle fin de saison, le PSG devrait se montrer actif sur ce mercato estival. En plus de Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Mateus Fernandes (West Ham) ou encore de Maghnes Akliouche (AS Monaco), le club de la capitale cible un certain Ayyoub Bouaddi. Le phénomène du LOSC pourrait quitter le Nord à l’issue de cette saison, et ne manque clairement pas de prétendants. Ce mercredi, le journaliste Abdellah Boulma a confirmé que les dirigeants parisiens avaient lancé les premières manœuvres pour son recrutement.
Le PSG concurrencé pour Ayyoub Bouaddi
Des premiers renseignements ainsi que des prises de contact ont eu lieu entre le PSG et Ayyoub Bouaddi donc. Si le club parisien a donc accéléré son intérêt à l’égard du jeune Lillois ces dernières semaines, le champion d’Europe en titre devra se frotter à la concurrence dans ce gros dossier de l’été. En effet, Abdellah Boulma révèle ce jeudi qu’en plus du PSG, le Bayern Munich, Arsenal, mais également Manchester United se sont tous renseignés sur cette piste menant au crack né en 2007. Pour rappel, Bouaddi, qui avait prolongé en décembre dernier, avait affirmé qu’un départ en fin de saison était possible.
« Il y aura un choix qui va se faire en fin de saison, et tout est possible »
« Tout le monde m’a beaucoup aidé dans mon développement, et j’espère que ça continuera ainsi. Les supporters ont toujours été là pour me soutenir. C’était donc logique de leur rendre la pareille en prolongeant ici. Comme j’en ai parlé avec le président, il y aura un choix qui va se faire en fin de saison, et tout est possible », confiait ainsi le diamant lillois dans des propos relayés par l’Equipe.