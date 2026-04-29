Paul Seixas battu par Tadej Pogacar : «C’est la meilleure des situations»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir impressionné tout le monde sur la Flèche wallonne, Paul Seixas a encore crevé l'écran lors de Liège-Bastogne-Liège. Le Français a notamment été le seul à être en mesure de rivaliser face à Tadej Poagacar qui a toutefois remporter l'épreuve. Et pour Richard Virenque, c'est une excellente nouvelle pour Paul Seixas.

Auteur d'un début de saison exceptionnel, avec notamment des victoires sur le Tour de Catalogne et la Flèche wallonne, Paul Seixas ne s'est finalement incliné que face au patron Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Mais le Français a tout de même réussi l'exploit de suivre le Slovène dans le col de La Redoute avant de craquer sous ses assauts. Désormais, la question est de savoir si Paul Seixas sera présent sur le Tour de France dès cette année. « Surtout ne décidons pas dans l’euphorie et étudions les choses tranquillement », expliquait Jean-Baptiste Quiclet, le directeur de l'équipe Decathlon - CMA CGM. Mais pour Richard Virenque, la question ne se pose pas et il estime que la défaite de Paul Seixas contre Tadej Pogacar est une bonne nouvelle pour le Français qui aura moins de pression sur la Grande Boucle.

🚴 #LBL | 🚨PAUL SEIXAS EST LE SEUL À SUIVRE L'ATTAQUE DE POGACAR !



⚡️Le duel tant attendu a lieu alors que Evenepoel est lâché !



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La défaite de Seixas, une bonne nouvelle ? « C’est la meilleure des situations au contraire. Personne ne lui demande sérieusement de gagner le Tour cette année. Au fond de lui, j’imagine qu’il rêvera d’un podium. Mais c’est un Tour joker. Même s’il ne va pas au bout, cela restera le Tour de l’apprentissage », lance-t-il dans les colonnes du Parisien, avant d'en rajouter une couche.