Paul Seixas : Voilà combien il a gagné après La Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces derniers jours, Paul Seixas a fait forte impression sur les classiques ardennaises. A seulement 19 ans, le phénomène français s'est imposé sur La Flèche Wallonne avant de longtemps tenir tête à Tadej Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège pour finalement finir deuxième. Deux résultats excellents pour Seixas, qui lui permettent de repartir avec une jolie somme en poche.

A 19 ans, Paul Seixas est l'avenir du cyclisme français et mondial, mais il est déjà le présent. En effet, malgré son âge, le coureur de la formation Décathlon CMA CGM arrive déjà à tenir tête aux plus gros noms du peloton. Seixas l'a ainsi montré ce dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège en faisant jeu égal avec Tadej Pogacar avant de finalement craquer à quelques kilomètres de l'arrivée. Une nouvelle démonstration du talent du Français, quelques jours après sa victoire lors de La Flèche Wallonne.

Paul Seixas en danger pour le Tour de France : «On peut le tuer» https://t.co/fZ34QBKUcX — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

Deux courses pour 26 000€ Paul Seixas a donc brillé lors des classiques ardennaises. En remportant La Flèche Wallonne, le Français a empoché une jolie somme. Comme le rapporte Sportune, la prime promise au vainqueur était de 16 000€. Quid maintenant de ce qui était promis au deuxième de Liège-Bastogne-Liège ? En finissant derrière Tadej Pogaçar, Paul Seixas a empoché 10 000€. De quoi donc porter le total à 26 000€ pour le coureur de la formation Décathlon CMA CGM en l'espace de quelques jours.