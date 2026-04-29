Mercato : Real Madrid, Bayern Munich... Le club de Michael Olise la saison prochaine déjà révélé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, Michael Olise éveille forcément les convoitises. C'est ainsi qu'au cours des dernières semaines, on a notamment pu parler d'un intérêt du Real Madrid pour le joueur de l'équipe de France. Où jouera alors Olise la saison prochaine ? Visiblement, cela serait aujourd'hui assez clair.

Eliminé de la Ligue des Champions et en quart de finale et à 11 points du FC Barcelone en championnat, le Real Madrid va mal. La saison est difficile et pour se relever de celle-ci, la Casa Blanca pourrait décider de frapper fort à l'occasion du prochain mercato estival. De gros transferts sont-ils alors à prévoir à Madrid ? Alors qu'on a souvent parlé d'un vif intérêt des Merengue pour Vitinha (PSG), voilà que certaines rumeurs ont également pu faire écho d'une possible folie pour Michael Olise (Bayern Munich).

Equipe de France : Olise ou Cherki ? Lizarazu a tranché pour accompagner Mbappé et Dembélé https://t.co/9SVCpacmUl — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Il ne sera pas vendu » Pourrait-on alors voir Michael Olise être associé à Kylian Mbappé la saison prochaine au Real Madrid ? Pour cela, il faudra faire craquer le Bayern Munich et ça semble être mission impossible. En effet, Max Eberl, directeur général du club bavarois, a été très clair à propos de l'avenir d'Olise, assurant pour Sky : « Il ne sera pas vendu cet été, absolument. Pour nous, il n'y a pas une seconde d’hésitation. Son développement est excellent ».