Equipe de France : Olise ou Cherki ? Lizarazu a tranché pour accompagner Mbappé et Dembélé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’équipe de France va disputer la Coupe du monde avec une armada offensive impressionnante. Mais quels seront les joueurs alignés par Didier Deschamps ? Alors que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé semblent aujourd’hui intouchables, Bixente Lizarazu a dévoilé quelle serait sa ligne d’attaque. C’est ainsi qu’il a tranché par la même occasion entre Michael Olise et Rayan Cherki.

Le 16 juin prochain, l’équipe de France lancera sa Coupe du monde avec une rencontre face au Sénégal. Quelle sera alors la composition alignée par Didier Deschamps pour cette rencontre ? Compte tenu des forces en présence dans le secteur offensif, le sélectionneur aura l’embarras du choix. Alors que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont leur place en pointe et à droite, qui va les accompagner ? Pour Téléfoot, Bixente Lizarazu a expliqué partir sur Désiré Doué ou Bradley Barcola à gauche ainsi que Michael Olise en numéro 10.

Mercato - Michael Olise : L’annonce cash du Bayern Munich pour son avenir https://t.co/Ms88Jo0jRv — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

Olise plutôt que Cherki Pas de place donc pour Rayan Cherki parmi les titulaires pour Bixente Lizarazu. Préférant Michael Olise comme numéro 10 de l’équipe de France, le champion du monde 98 a expliqué sur le plateau de Téléfoot ce dimanche : « Olise et Cherki ne peuvent pas jouer ensemble ? Dans le système de l’équipe de France, Olise est en position de 10. Cherki, c’est aussi sa position. Donc c’est un peu l’un ou l’autre. Après Olise excelle sur le côté droit. Mais est-ce qu’on va changer de système ? Il y a Dembélé en équipe de France. Et comme la place d’avant-centre est prise par Mbappé, Dembélé est mieux sur le côté droit. Il faut des joueurs qui se blessent pour qu’on fasse jouer Cherki et Olise ensemble. Donc c’est un non ? Ce n’est pas un non définitif. Mais dans le système de l’équipe de France, pour l’instant, les deux sont dans l’axe ».