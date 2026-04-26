Equipe de France : Olise ou Cherki ? Lizarazu a tranché pour accompagner Mbappé et Dembélé

Cet été, l’équipe de France va disputer la Coupe du monde avec une armada offensive impressionnante. Mais quels seront les joueurs alignés par Didier Deschamps ? Alors que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé semblent aujourd’hui intouchables, Bixente Lizarazu a dévoilé quelle serait sa ligne d’attaque. C’est ainsi qu’il a tranché par la même occasion entre Michael Olise et Rayan Cherki.
Le 16 juin prochain, l’équipe de France lancera sa Coupe du monde avec une rencontre face au Sénégal. Quelle sera alors la composition alignée par Didier Deschamps pour cette rencontre ? Compte tenu des forces en présence dans le secteur offensif, le sélectionneur aura l’embarras du choix. Alors que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont leur place en pointe et à droite, qui va les accompagner ? Pour Téléfoot, Bixente Lizarazu a expliqué partir sur Désiré Doué ou Bradley Barcola à gauche ainsi que Michael Olise en numéro 10.
Olise plutôt que Cherki
Pas de place donc pour Rayan Cherki parmi les titulaires pour Bixente Lizarazu. Préférant Michael Olise comme numéro 10 de l’équipe de France, le champion du monde 98 a expliqué sur le plateau de Téléfoot ce dimanche : « Olise et Cherki ne peuvent pas jouer ensemble ? Dans le système de l’équipe de France, Olise est en position de 10. Cherki, c’est aussi sa position. Donc c’est un peu l’un ou l’autre. Après Olise excelle sur le côté droit. Mais est-ce qu’on va changer de système ? Il y a Dembélé en équipe de France. Et comme la place d’avant-centre est prise par Mbappé, Dembélé est mieux sur le côté droit. Il faut des joueurs qui se blessent pour qu’on fasse jouer Cherki et Olise ensemble. Donc c’est un non ? Ce n’est pas un non définitif. Mais dans le système de l’équipe de France, pour l’instant, les deux sont dans l’axe ».
La grande forme d’Olise avec le Bayern Munich
Michael Olise semble donc partir avec une longueur d’avance pour être titulaire avec l’équipe de France à la Coupe du monde. Il faut dire que l’international réalise une saison XXL avec le Bayern Munich. D’ailleurs, face au PSG, Olise sera l’un des grands dangers dont il faudra se méfier pour le club de la capitale. « Olise est-il le principal danger pour le PSG ? Le Bayern est la meilleure attaque d’Europe. Il y a évidemment d’autres joueurs qui sont très bons, mais Olise est fantastique. Il est hyper talentueux, en grande confiance, très dangereux sur son côté droit avec le Bayern, notamment dans il rentre et qu’il ouvre son pied. Il vole en ce moment, c’est le joueur qu’il faut absolument arrêter pour le PSG », a expliqué Lizarazu.