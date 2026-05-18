PSG : Luis Campos a menti sur le mercato estival ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Récemment interrogé au sujet du mercato estival qui attend le PSG, Luis Campos avait clairement affirmé que le club de la capitale n'avait pas bougé d'un pouce en ce qui concerne son recrutement. Et pourtant, à en croire les révélations de L'EQUIPE, le directeur sportif du PSG a déjà ciblé ses priorités pour les semaines à venir...

Luis Campos a-t-il lâché un (gentil) mensonge au sujet du recrutement estival du PSG ? Récemment interrogé au micro de Ligue 1 +, le directeur sportif du club de la capitale faisait un point mercato en affirmant que tout était arrêté à ce sujet jusqu'à la fin de la saison : « C’est bien pour le PSG, les rumeurs. Ca veut dire qu’on est un grand club et que tout le monde veut rejoindre ou que tout le monde veut utiliser notre nom sur le mercato. Pour nous sur le mercato, et c’est une décision qu’on a pris avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato », a indiqué le dirigeant portugais du PSG.

« On n'a pas bougé d'un millimètre » « Les noms qui circulent ne sont que des spéculations, car notre ambition, c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec out le monde à fond et focus sur ça. Tout faire pour continuer dans notre bonne dynamique. Quelqu’un m’a dit qu’une victoire en finale peut faire l’histoire pour tout le monde. Notre intention, c’est d’arriver à la finale en forme et après on verra, mais pour l’instant, on n’a pas bougé d’un millimètre », précisait par ailleurs Luis Campos. Un discours clair, et pourtant, il semblerait que le PSG soit plus actif que ce que prétend son directeur sportif en coulisses...