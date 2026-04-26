Paul Seixas : A 8 ans, il avait déjà… «un moteur de Ferrari» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A seulement 19 ans, Paul Seixas montre actuellement qu’il peut déjà se battre pour la victoire face aux plus grands noms du peloton. Le Français impressionne par sa précocité et voilà que celle-ci ne date clairement pas d’hier. En effet, dès son plus jeune âge, l’actuel coureur de la Décathlon CMA CGM montrait des signes évidents. C’est ce qu’a révélé le premier entraîneur de Seixas.

Après le Tour de Pays basque, Paul Seixas a remporté La Flèche Wallonne. Et voilà que ce dimanche, le Français ambitionne de gagner Liège-Bastogne-Liège face à des pointures telles que Tadej Pogaçar et Remco Evenepoel. Le phénomène français a montré qu’il pouvait déjà faire trembler les plus grands, alors même qu’il n’a que 19 ans. Ça n’annonce donc que du bon pour Paul Seixas, que certains voient d’ailleurs gagner le Tour de France à l’avenir. Une précocité qui avait d’ailleurs sauté aux yeux de son premier entraîneur, qui avait alors entre les mains un véritable diamant à polir.

Le coup de gueule qui concerne Paul Seixas : «Ce sont des conneries» https://t.co/8MB9fFcm7N — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Il avait un moteur de Ferrari dans une carrosserie de Twingo » Dès son plus jeune âge, Paul Seixas faisait donc forte impression. Son premier entraîneur a d’ailleurs témoigné de cela ce dimanche au micro de RMC, révélant notamment : « Quand on a un garçon très jeune, on ne peut pas dire qu’il va être pro quand il a 8 ans. On sentait qu’il y avait quelque chose. On dit souvent qu’il a 3 poumons. Le problème qu’il y avait à 8 ans, l’image c’est qu’il avait un moteur de Ferrari dans une carrosserie de Twingo. Il avait une physiologie, on le sentait, mais il fallait qu’on prépare un corps à subir les efforts qu’il fallait faire. Il a fallu le ménager, parce qu’il voulait toujours plus. Le protéger même. C’était un guerrier, il voulait toujours être devant ».