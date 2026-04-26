Paul Seixas : A 8 ans, il avait déjà… «un moteur de Ferrari» !

A seulement 19 ans, Paul Seixas montre actuellement qu’il peut déjà se battre pour la victoire face aux plus grands noms du peloton. Le Français impressionne par sa précocité et voilà que celle-ci ne date clairement pas d’hier. En effet, dès son plus jeune âge, l’actuel coureur de la Décathlon CMA CGM montrait des signes évidents. C’est ce qu’a révélé le premier entraîneur de Seixas.
Après le Tour de Pays basque, Paul Seixas a remporté La Flèche Wallonne. Et voilà que ce dimanche, le Français ambitionne de gagner Liège-Bastogne-Liège face à des pointures telles que Tadej Pogaçar et Remco Evenepoel. Le phénomène français a montré qu’il pouvait déjà faire trembler les plus grands, alors même qu’il n’a que 19 ans. Ça n’annonce donc que du bon pour Paul Seixas, que certains voient d’ailleurs gagner le Tour de France à l’avenir. Une précocité qui avait d’ailleurs sauté aux yeux de son premier entraîneur, qui avait alors entre les mains un véritable diamant à polir.
« Il avait un moteur de Ferrari dans une carrosserie de Twingo »
Dès son plus jeune âge, Paul Seixas faisait donc forte impression. Son premier entraîneur a d’ailleurs témoigné de cela ce dimanche au micro de RMC, révélant notamment : « Quand on a un garçon très jeune, on ne peut pas dire qu’il va être pro quand il a 8 ans. On sentait qu’il y avait quelque chose. On dit souvent qu’il a 3 poumons. Le problème qu’il y avait à 8 ans, l’image c’est qu’il avait un moteur de Ferrari dans une carrosserie de Twingo. Il avait une physiologie, on le sentait, mais il fallait qu’on prépare un corps à subir les efforts qu’il fallait faire. Il a fallu le ménager, parce qu’il voulait toujours plus. Le protéger même. C’était un guerrier, il voulait toujours être devant ».
Seixas est-il prêt pour le Tour de France ?
L’une des questions est maintenant de savoir si le corps de Paul Seixas peut supporter les efforts sur 3 semaines de compétition afin de viser la victoire sur le Tour de France. Une interrogation qui a fait dire à Bernard Hinault que le coureur de la formation Décathlon CMA CGM devait d’abord se tester sur le Tour d’Italie ou d’Espagne : « Est-ce que Paul Seixas doit disputer cette année le Tour de France ? Moi j’ai toujours dit, je pense qu’il faudrait mieux aller faire une fois le Tour d’Italie ou le tour d’Espagne pour voir si on peut tenir les 21 jours de course. Après, c’est lui qui prendra la décision avec son organisation ».