«Pogacar va avoir un nouveau jouet à casser» : Paul Seixas doit fuir le Tour de France !

En très grande forme avec Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas n'a toujours pas officialisé son choix concernant sa participation ou non au Tour de France. Mais pour Pierre Rolland, il ne doit absolument pas y aller, sous peine de se retrouver en grosse difficulté face à Tadej Pogacar.
Vainqueur de la Flèche Wallonne, Paul Seixas va se mesurer au cador du peloton dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège. Son duel face à Tadej Pogacar est déjà très attendu, d'autant plus que rien ne permet d'assurer que les deux hommes se croiseront sur les routes du Tour de France. Le Slovène sera évidemment présent pour tenter de ramener un cinquième Maillot Jaune à Paris, mais Paul Seixas n'a pas encore officialisé sa présence. Et pour Pierre Rolland, la meilleure solution serait que le prodige français attende encore une saison pour se frotter à Tadej Pogacar sur la Grande Boucle.
Pierre Rolland conseille à Paul Seixas de ne pas aller sur le Tour de France
« On compare souvent le cyclisme à de la boxe. Il faut lui faire faire les bons combats. Et aujourd'hui, il y a un Tadej Pogacar il va avoir un nouveau jouet à casser et il va s'appeler Paul Seixas. Et je pense qu'il faut quand même le préserver d'un Pogacar qui a brisé Vingegaard, qui a bien secoué Remco Evenepoel sur les dernières compétitions et sur l'ensemble de la saison passée. Il vaut mieux le préserver. Peut-être aller faire la Vuelta qui va certainement être au programme de Tadej Pogacar avec un Pogacar un peu émoussé », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Choc.
«Aujourd'hui, il y a un Tadej Pogacar il va avoir un nouveau jouet à casser et il va s'appeler Paul Seixas»
Mais au delà de la concurrence de Tadej Pogacar, Pierre Rolland craint que Paul Seixas soit rapidement dépassé par tout ce qui entoure la course et la fatigue que cela entraîne : « Et après le Tour de France, ce n'est pas que la course, c'est tous les à-côtés : Protocole, contrôle antdopage, médias... Il y a de très fortes chances que Paul Seixas soit maillot blanc du Tour, donc tous les soirs il y a aura le podium, le protocole et tout ça c'est 1h30 ou 2h de fatigue en plus que les autres concurrents. Un coureur comme lui va être contrôlé matin et soir, donc potentiellement à 23h le soir et le lendemain matin à 6h. Donc la fatigue, ce n'est pas uniquement faire du vélo ».