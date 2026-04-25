«Pogacar va avoir un nouveau jouet à casser» : Paul Seixas doit fuir le Tour de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En très grande forme avec Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas n'a toujours pas officialisé son choix concernant sa participation ou non au Tour de France. Mais pour Pierre Rolland, il ne doit absolument pas y aller, sous peine de se retrouver en grosse difficulté face à Tadej Pogacar.

Vainqueur de la Flèche Wallonne, Paul Seixas va se mesurer au cador du peloton dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège. Son duel face à Tadej Pogacar est déjà très attendu, d'autant plus que rien ne permet d'assurer que les deux hommes se croiseront sur les routes du Tour de France. Le Slovène sera évidemment présent pour tenter de ramener un cinquième Maillot Jaune à Paris, mais Paul Seixas n'a pas encore officialisé sa présence. Et pour Pierre Rolland, la meilleure solution serait que le prodige français attende encore une saison pour se frotter à Tadej Pogacar sur la Grande Boucle.

#FlecheWallonne

🇫🇷 PAUL SEIXAS



Mur de Huy (1,00km; 11,40%; 114m)



2'42min

22,22km/h

2533 VAM

9,13ᵉw/kg

623 aSLP



Best Ever Performance in Fleche Wallonne!pic.twitter.com/VAc5jp793R — ً (@Na1chaca) April 22, 2026

Pierre Rolland conseille à Paul Seixas de ne pas aller sur le Tour de France « On compare souvent le cyclisme à de la boxe. Il faut lui faire faire les bons combats. Et aujourd'hui, il y a un Tadej Pogacar il va avoir un nouveau jouet à casser et il va s'appeler Paul Seixas. Et je pense qu'il faut quand même le préserver d'un Pogacar qui a brisé Vingegaard, qui a bien secoué Remco Evenepoel sur les dernières compétitions et sur l'ensemble de la saison passée. Il vaut mieux le préserver. Peut-être aller faire la Vuelta qui va certainement être au programme de Tadej Pogacar avec un Pogacar un peu émoussé », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Choc.