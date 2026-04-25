«Ça ferait une très bonne série» : Un journaliste fait une proposition inattendue à l'OM !

Pierrick Levallet

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la saison de l’OM a été agitée. Le club phocéen a connu de nombreuses péripéties sur cet exercice 2025-2026, mais peut encore prétendre à cette troisième place de Ligue 1. Un journaliste a alors fait une proposition assez inattendue à Habib Beye pour essayer de terminer la saison de la meilleure manière possible.

Cette saison, l’OM a connu de nombreuses péripéties. Entre la crise suite à l’élimination en Ligue des champions, le départ de Roberto De Zerbi ou encore celui de Pablo Longoria et celui de Medhi Benatia programmé dans quelques semaines, le club phocéen a vécu un exercice 2025-2026 délicat. Les joueurs ont d’ailleurs été conservés à la Commanderie toute la semaine pour préparer le match face à l’OGC Nice, conséquence directe de la défaite face au FC Lorient. Karim Bennani a toutefois proposé une solution inattendue à Habib Beye pour tenter de décrocher cette fameuse troisième place de Ligue 1.

«Va t'asseoir sur la Tour Eiffel» : Le craquage d’une légende de l’OM à la radio (et c’est très drôle) https://t.co/9M0BvwIvyQ — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

«Je serais dans la câlino-thérapie avec les joueurs» « Je reprends tous les éléments, j’essaye de lister, ça ferait une très bonne série sur une plateforme en fin de saison. Et malgré ça, regardez le classement, ils sont quand même à deux points de cette troisième place. Ils doivent se servir de ça comme d’un moment presque inespéré sur cette fin de saison et se dire qu’à quatre journées de la fin, ils ne sont qu’à deux points du troisième. Ils sont passés par tous les états, ils ont été deuxièmes du championnat très longtemps, il y a eu toutes ces péripéties » a d’abord expliqué le journaliste dans L’Equipe de Greg.