OM : Après le craquage de Benatia, McCourt lâche un nouveau coup de pression !

Alexis Brunet

Après la défaite contre Lorient samedi dernier (2-0), Medhi Benatia s’était rendu en zone mixte et il avait poussé un gros coup de gueule contre les joueurs de l’OM. Une prise de parole qui a été validée par Frank McCourt, qui s’est lui aussi adressé à l’effectif marseillais et il a lâché un gros coup de pression.

Samedi dernier, l’OM se rendait sur la pelouse du FC Lorient avec la volonté d’enchaîner une deuxième victoire de suite. Malheureusement, les Marseillais sont tombés sur une valeureuse équipe bretonne et ils se sont inclinés 2-0. Une défaite qui a fait très mal aux hommes de Habib Beye, qui cherchent à tout prix à retrouver la troisième place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

4 minutes.



Mais 4 minutes où 𝗕𝗘𝗡𝗔𝗧𝗜𝗔 🇲🇦 𝗗𝗘́𝗕𝗔𝗟𝗟𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗧. 😱😳 pic.twitter.com/GQX3z3tb1P — Actu Foot (@ActuFoot_) April 18, 2026

Le coup de gueule de Benatia Après la défaite contre Lorient, Medhi Benatia s’était présenté en zone mixte. Très déçu par l’attitude de certains joueurs, le directeur sportif de l’OM avait poussé un énorme coup de gueule. « Je n'ai pas de problème à ce qu'on me dise que les joueurs que j'ai ramenés, qui étaient très bons en septembre, sont aujourd'hui très mauvais. Pas de problème. Que j'ai ramené un nouveau coach (Habib Beye) qui n'est pas bon non plus, je l'accepte... Mais quand je vois le match qu'on fait aujourd'hui (samedi), même si je n'ai pas envie de parler, je suis obligé de venir à la presse, parce que c'est un scandale. C'est un scandale. »